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Vaslui: 10 urși au fost identificați în zona județului, printre care o ursoacă și doi pui

Vaslui: 10 urși au fost identificați în zona județului, printre care o ursoacă și doi pui
10 noiembrie 2026, 21:53

20 de primari din nordul județului Vaslui au fost convocați într-o ședință, după ce în ultimile cinci zile au fost identificate mai multe exemplare de urși în zonă.

Prefectul Eduard Popica a declarat că este vorba despre 10 animale între care o ursoaică și doi pui.

Eduard Popica: De la un an la altul în județul Vaslui a crescut numărul urșilor, chiar astăzi AJVPS raportând un număr de 10 exemplare la nivel de județul Vaslui. Cu preponderență, acestea sunt în nordul județului, pentru că și fauna este de așa natură astfel încât să le ofere un habitaclu perfect pentru supraviețuire, dar, totodată, apariția lor în nordul județului se datorează faptului că suntem învecinați cu județele de munte și aici fac referire la Piatra-Neamț, dar și la Bacău.

Conform datelor de la Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Vaslui, ursoaica cu cei doi pui a fost identificată în zona comunei Osești, iar un alt exemplar a fost văzut pe malul lacului Tăcuta la limita cu județul Iași.

Prefectul Eduard Popica a îndemnat populația să nu hrănească aceste animale, iar resturile menajere din gospodării să fie depozitate în recipiente închise.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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