(AUDIO) Podul de la Ungheni din cadrul proiectului autostrăzii A8 a fost executat în proporție de 62%

Podul de la Ungheni din cadrul proiectului autostrăzii A8 este finalizat în proporție de aproximativ 62 la sută. La această etapă, ar urma să mai fie montate doar câteva porțiuni din tablierul podului, pe partea din stânga Prutului.

Șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, Ovidiu Laicu, a declarat că proiectul va putea fi definitivat până în decembrie anul viitor, după o prelungrire de un an a termenului de execuție:

Directorul DRDP, Ovidiu Laicu, a mai spus că posibila intrare în insolvență a firmei care a câștigat licitația nu va infuența mersul lucrărilor.

El a precizat că o situație similară a fost și la Bârlad, la realizarea centurii municipiului, însă o altă firmă a preluat lucrarea și a definitivat-o.

Investiția are o valoare de 152 de milioane de lei.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioaisi.ro)