Festivalul Folcloric „Ioan Cobâlă” revine la Botoșani. Două zile de muzică tradițională, artiști consacrați și orchestre de referință.

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2026, 08:50 / actualizat: 9 noiembrie 2026, 10:40





Consiliul Județean Botoșani, prin Centrul Cultural Botoșani, organizează în perioada 11–12 noiembrie 2026, cea de-a IV-a ediție a Festivalului Folcloric „Ioan Cobâlă”, eveniment dedicat uneia dintre personalitățile care au marcat fundamental viața muzicală și culturală a Botoșaniului.

Festivalul va avea loc pe scena sălii de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” din Botoșani și va reuni, timp de două zile, artiști și ansambluri reprezentative pentru patrimoniul muzical tradițional din România și Republica Moldova. Ediția din acest an îi aduce la Botoșani pe artiștii Nicolae Botgros, Ionuț Fulea, Daniela Condurache, Andreea Voica și Alexandru Pop, într-un program construit în jurul diversității și valorii muzicii tradiționale. Aceștia vor urca pe scenă alături de: Orchestra Națională „Lăutarii” lui Nicolae Botgros din Chișinău, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al CJ Iasi și Ansamblul Artistic Profesionist ”Rapsozii Botoșanilor – Ioan Cobâlă” din Botoșani.

Festivalul își păstrează misiunea pentru care a fost creat: aceea de a păstra vie memoria maestrului Ioan Cobâlă, dar și de a transforma această moștenire într-un punct de întâlnire între generații, școli de interpretare, orchestre și repertorii provenite din spații culturale diferite.

Ioan Cobâlă a legat o parte importantă a activității sale de ceea ce înseamnă astăzi identitatea Ansamblului „Rapsozii Botoșanilor”, iar festivalul care îi poartă numele își propune să continue tocmai această relație dintre tradiție și prezent: nu printr-un exercițiu pur comemorativ, ci prin muzică vie, artiști, public și continuitate.

Ediția a IV-a capătă în 2026 și o semnificație suplimentară prin colaborarea cu Radio România Iași, într-un an în care postul regional marchează 85 de ani de existență. Întâlnirea de la Botoșani se înscrie firesc în acest context, având în vedere rolul pe care radioul public l-a avut, de-a lungul generațiilor, în înregistrarea, conservarea și promovarea muzicii tradiționale și a marilor interpreți ai Moldovei.

Prin această ediție, Centrul Cultural Botoșani urmărește și consolidarea festivalului ca eveniment de referință în calendarul cultural al județului, capabil să creeze legături între instituții, artiști și public și să ofere muzicii tradiționale un spațiu de prezentare la standarde contemporane. Două zile în care Botoșaniul devine, din nou, locul de întâlnire al unor voci, orchestre și tradiții care aparțin aceleiași memorii culturale.

Festivalul Folcloric „Ioan Cobâlă” – ediția a IV-a

Perioadă: 11–12 noiembrie 2026

Ora: 18:00 (pentru ambele zile, cu acces de la ora 17:00)

Preț bilet: 100 lei (pentru ambele zile. Biletele se vând fără loc!)

Locație: Casa de Cultura a Sindicatelor Botosani

Un eveniment prezentat de Miruna IONESCU

Biletele se pot achiziționa la: https://www.iabilet.ro/bilete-botosani-festivalul…/, sau fizic de la sediul Centrului Cultural Botoșani, str. Unirii, Nr. 10, la etaj

Coordonatori proiect: Alina Huțu și Loredana Călin

Centrul Cultural Botoșani, 2026

#ȚesemCulturaÎmpreună