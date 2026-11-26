Muzeul de Artă din Roman: expoziția colectivă „Anuala de pictură, grafică, sculptură, fotografie, instalație”, ediția a XXII-a

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la ora 14, Muzeul de Artă din Roman vă invită la deschiderea expoziției colective „Anuala de pictură, grafică, sculptură, fotografie, instalație”, ediția a XXII-a.

Tradiționala Anuală, devenită evenimentul cel mai așteptat al artiștilor vizuali dar și al cunoscătorilor și iubitorilor de frumos, provoacă la un dialog vizual între generații și diversități creatoare, invitând publicul la un spectacol de forme și culori, de idei, trăiri și emoții.

Au răspuns invitației noastre 45 de artiști din Roman, Bacău, Piatra Neamț, Vaslui, Iași, Bârlad, București, Ploiești, Brașov, Botoșani.

De la pictura în ulei sau acrilic, la grafică, acuarelă, la sculptura în metal sau lemn, fotografii sau prelucrări digitale, la instalații ingenioase, toate creațiile aduc interpretări și profunzimi personale, specifice fiecărui artist în parte, în expresivități imaginative care se dezvăluie vizualului în formule plastice generoase și sensibile.

Cele 130 de lucrări expuse reușesc să adune pe simeze stiluri, tehnici și tematici diverse care oferă universuri și perspective personale. Peisaje, naturi statice, portrete, compoziții abstracte contemporane, teme religioase, se reunesc în spațiul muzeal pentru a ne propune perspective proprii asupra lumii și a universului.

Dialoguri subtile între terestru și spiritual, între prezent și trecut sau un viitor perceptibil, călătorii simbolice spre devenire și regăsire interioară, lucrări intense care prind viață din emoții și trăiri profunde. File de hrisov, regăsiri de timp și anotimp, călătorii pe drumuri fără grabă, ecouri ale unor vremuri de-altădată, alegorii, metafore și mituri, se substituie, în forme și cromatică, interpretărilor picturale variate.

Linieri grave, sigure, delicate, în surprinderi de psihologii personale, la aprofundări de forme și geometrii revelatoare. Personaje bsculpturale, povestite în tradiționalul lemn sau în recompuneri grațioase de metal devenit țesătură, transformă spațiul în mișcare și energie.

În jocuri de lumini și umbre, rigoare și rafinament clasic, în palete cromatice bogate, vibrante și contrastante, lucrările vorbesc în spații dinamice și acaparatoare. Compoziții realiste, minimaliste, expresioniste sau în abordări moderniste, abstracționiste, se configurează în limbaje plastice personale care îndeamnă la reflecție.

Sacru și profan, simboluri care se reconfigurează în spațiu și timp, în reverberații de sensibilitate și creativitate și care domină existențialul în cele mai varii forme. Diversitatea firească a lucrărilor, ca stil, tehnică, temă, de la căutări și aprofundări, determină o experiență dinamică întregii expoziții.

Expoziția este deschisă publicului până pe 30 ianuarie 2027.