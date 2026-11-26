Vaslui: Numărul câinilor fără stăpân din județ depășește 70 000 și ar putea crește, dacă animalele nu sunt sterilizate

Publicat de Jasmina Percic, 26 noiembrie 2026, 15:31

Peste 70.000 de câini fără stăpân sunt în județul Vaslui, iar numărul lor ar putea ajunge la 120.000 într-un singur an, dacă nu se intervine urgent pentru sterilizarea animalelor.

Situația a fost discutată la Prefectura Vaslui, unde primarii au atras atenția că nu au fonduri pentru amenajarea padocurilor și organizarea campaniilor de sterilizare.

Prefectul Eduard Popica spune că problema este prezentă în toate localitățile județului.

O situație îngrijorătoare se înregistrează la Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta, unde au fost observați zeci de câini care ar putea pune în pericol siguranța oamenilor.

Eduard Popica: Efectiv, nu se mai poate trece datorită câinilor fără stăpân. Înțeleg că acolo sunt numeroase exemplare și ferească Dumnezeu dacă mai și atacă un cetățean, vom întâmpina alte probleme, dar această problemă nu este numai acolo. Eu, personal, am văzut la intrarea în comuna Ivești, cel puțin 20 de câini pe carosabil și presupun că în tot județul e aceeași problemă.

Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, Mihai Ponea, avertizează că, în lipsa unei campanii ample și coordonate de sterilizare, numărul câinilor ar putea crește de la peste 70.000 la 100.000 sau chiar 120.000.

Mihai Ponea: Am constatat că cea mai bună măsură și care dă rezultate, ce-i drept pe termen mediu, este sterilizarea câinilor cu stăpân, dar și fără stăpân. Vom începe controalele din poartă în poartă împreună cu poliția locală pentru a aplica și sancțiuni cetățenilor care nu au binevoit să meargă să facă acest lucru. Dacă nu reușim să facem acest lucru, sterilizările, efectivele într-un an de la 70 de mii net înmulțirea necontrolată putem să ajungem și am ajuns la 100 și chiar 120 de mii de exemplare.

Edilii comunelor spun însă că bugetele locale nu le permit să construiască padocuri și să susțină campanii de sterilizare la scară largă.

Primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș, a cerut măsuri stabilite la nivel național și fonduri distincte pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Autoritățile atrag atenția că, fără o intervenție comună și susținută, problema câinilor fără stăpân riscă să devină tot mai greu de controlat, cu efecte directe asupra siguranței oamenilor și animalelor.

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)