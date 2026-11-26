(AUDIO) Protest spontan al angajaților CET Iași, în această dimineață

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 09:20

Protest spontan al angajaților CET Iași, în această dimineață!

Aceștia solicită majorarea salarială cu inflația, conform normativelor aprobate la nivel național.

Liderul de sindicat, Sorin Turcu, a precizat că, începând cu luna martie, au fost inițiate demersurile către Guvern, iar până acum au fost aduse mai multe clarificări solicitate de Ministerul Dezvoltării.

Documentele au plecat către Ministerul de Finanțe, însă nu există, momentan, confirmarea că ar intra pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi.

Sorin Turcu a mai declarat că CET Iași nu lucrează în pierdere, nu are datorii și îndeplinește toate condițiile Ordonanței de Urgență 89 pentru acordarea majorărilor salariale cu inflația.

Sorin Turcu: E al treilea protest pe același subiect, salarizarea și memorandumul pe baza Ordonanței 89. A fost inițiat, a fost înaintat către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice. De atunci a fost un schimb de mail-uri și mesaje între TermoService și minister, 17 la număr, s-au cerut câte fel de clarificări. Luni am fost informați că memorandumul nostru a plecat la Ministerul Dezvoltării, avizat, către Ministerul de Finanțe. Ieri am avut surpriza să fim informați de Ministerul de Finanțe că nu a ajuns memorandumul la ei. Astăzi, fiind ședința de Guvern, ultima care mai poate aproba aceste memorandumuri pe baza Ordonanței 89, pentru că în lege spune că memorandumul se aplică în luna imediat următoare după aprobare, de către Guvern. Dacă nu se aprobă la ultima ședință din noiembrie, deci în decembrie nu mai poate fi aprobat, iar ordonanța își pierde valabilitatea. Și dacă va veni o nouă ordonanță care va limita din nou creșterea salarială la nivelul lunii decembrie, cum au făcut cele două ordonanțe din 2024-2025, noi am pierdut indexarea de 6,5%.

Directorul Societății Termoservice Iași, Alin Aivănoaei, dă asigurări, însă, că, în urma discuțiilor din această dimineață cu reprezentanții Guvernului, memorandumul a fost cuprins în ședința Executivului.

Alin Aivănoaei: De câteva luni suntem într-o corespondență cu Ministerul Dezvoltării cu privire la memorandumul pe care l-am înaintat pentru creșterea salarială a oamenilor din compania TermoService. Ieri ajunsese la Ministerul Finanțelor și a fost promovat la Guvern. Așteptăm să vedem ordinea de zi după ora 10, dar șansele sunt aproximativ maxime de a fi pe ordinea de zi în ședința de Guvern de astăzi și aprobat, ceea ce ar aduce bine meritata veste de a obține această creștere salarială.

Protestul din această dimineață nu afectează furnizarea agentului termic în municipiul Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)