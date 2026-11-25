Vaslui: Transport ilegal de 48 de mii de cartușe letale descoperit la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa

Polițiștii de frontieră din Vaslui au descoperit un transport ilegal de 48 de mii de cartușe letale.

Oamenii legii au oprit, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, un microbuz condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 54 de ani, iar în urma verificărilor au constatat faptul că ansamblul rutier transporta mai multe categorii de mărfuri, printre care și muniție, încărcată dintr-un depozit aflat pe teritoriul țării noastre.

Transportul urma să ajungă în Republica Moldova.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui, Irina Mirică: În urma verificărilor, a fost identificată cantitatea de 48 de mii de cartușe letale, stabilindu-se că transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nu respecta condițiile legale privind asigurarea pazei pe timpul transportului de către efective ale Jandarmeriei. Întreaga cantitate de muniție a fost indisponibilizată, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cercetările urmează să fie preluate de Serviciul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

(Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)