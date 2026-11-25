World Vision: Fetele reprezintă 87% dintre copiii victime ale traficului de persoane, iar exploatarea sexuală este principala formă de trafic

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 12:10

Organizația World Vision a lansat campania „Ascultă-ți instinctul!” prin care vizează ca tinerii între 14 și 18 ani să învețe să recunoască semnele traficului de persoane

București, 25 noiembrie 2026: World Vision România a lansat campania națională „Ascultă-ți instinctul!” prin care vizează ca tinerii între 14 și 18 ani să învețe ce înseamnă trafic de persoane și să recunoască semnele acestuia în contextul în care în primul semestru din acest an 36% dintre victimele exploatării au fost copii, iar fetele au reprezentat 87% dintre aceștia, conform datelor Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. Astfel, astăzi, 25 noiembrie, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, World Vision atrage din nou atenția asupra vulnerabilității fetelor în fața acestui fenomen, în special a celor din medii vulnerabile, care au acces redus la educație, suport financiar sau emoțional din partea familiei.

Situația traficului de persoane din România:

• În primul semestru din 2026 au fost identificate 430 de victime ale traficului de persoane, cu 32% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, dintre care aproximativ 36% minori, potrivit Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP). Anul trecut au fost 707 victime dintre care 40% minori.

• Majoritatea victimelor (85%) sunt persoane de sex feminin: fetele/minorele – 31%, iar femeile – 54%.

• 87% dintre victimele minore sunt fete, iar principala formă de exploatare este cea sexuală, acestea fiind recrutate în special prin metoda „Loverboy”. Vârsta medie a fetelor victime este 14–17 ani.

• Pe lângă exploatarea sexuală, care este principala formă de trafic, alte forme de trafic importante sunt munca forțată, obligarea la cerșetorie, comiterea de fapt ilicite, stare de sclavie.

• Cifrele reprezintă cazurile identificate, amploarea traficului de persoane poate fi mai mare.

În acest context, World Vision România a lansat campania „Ascultă-ți instinctul!” în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) în cadrul proiectului Child Protection Compact. Campania are ca obiectiv prevenirea traficului și exploatării minorilor, prin creșterea gradului de conștientizare și recunoașterea timpurie a semnelor de manipulare, control și abuz, atât în mediul online, cât și offline.

„Ascultă-ți instinctul!” se adresează în special tinerilor între 14 și 18 ani, iar în plan secundar vizează părinții, profesorii, consilierii școlari, psihologii, specialiștii în protecția copilului, autoritățile publice și publicul larg. Astfel, campania își propune ca un număr cât mai mare de persoane să afle cum începe recrutarea în cazurile de trafic de persoane, care sunt vulnerabilitățile de care pot profita traficanții sau cum pot recunoaște semnele că o persoană ar putea fi victimă a exploatării.

„Poate nu îți va spune. Dar poți observa. Semnele sunt acolo.”

Campania include o serie de activități integrate de comunicare și educare precum: realizarea și difuzarea unui spot video; dezvoltarea de parteneriate cu influenceri și personalități publice; acțiuni de promovare prin intermediul canalelor media și al platformelor de social media; organizarea de webinarii susținute de specialiști, adresate adolescenților, părinților și cadrelor didactice; organizarea de activități educaționale în școli, implicarea copiilor și a adolescenților din Consiliul Consultativ al Copiilor în dezvoltarea unor mesaje de prevenire create din perspectiva lor; elaborarea de ghiduri pentru adolescenți, părinți și profesori cu informații despre exploatarea minorilor (explicarea unor concepte precum loverboy, grooming, sextortion). De asemenea, în primăvara 2027 va fi realizat un studiu despre vulnerabilitatea minorilor la trafic și exploatare.

Spotul video prezintă povestea a două adolescente, evidențiind, din perspectiva unei prietene, semnele unei relații care evoluează treptat către manipulare, control și amenințări. Mesajul spotului este „Poate nu îți va spune. Dar poți observa. Semnele sunt acolo.”

„Fiecare copil trebuie să fie protejat împotriva oricărei forme de abuz și exploatare și să fie sprijinit atunci când se află într-o situație de risc. Datele ne arată că fetele sunt cele mai expuse traficului de persoane, iar în spatele acestor cifre sunt copii ale căror vieți pot fi schimbate radical de o promisiune falsă, de o relație construită pe manipulare sau de lipsa unui adult căruia să îi poată cere ajutorul. Prin campania «Ascultă-ți instinctul» ne dorim să le oferim adolescenților informațiile de care au nevoie pentru a recunoaște pericolele, pentru a pune întrebări și pentru a cere ajutor înainte să fie prea târziu. Combaterea traficului de persoane presupune eforturi comune, iar educația și prevenția sunt esențiale pentru a proteja copiii, și chiar și adulții, înainte ca aceștia să devină victime”, a afirmat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

„Minorii, în special fetele, sunt o categorie foarte vulnerabilă în fața exploatării. Metodele de recrutare sunt tot mai greu de recunoscut, iar traficanții profită de nevoia adolescenților de afecțiune, acceptare, validare sau de dorința acestora de a avea o viață mai bună. Relațiile aparent romantice, promisiunile unei oportunități profesionale sau prieteniile construite online pot deveni instrumente de control. De aceea, prevenirea începe cu dezvoltarea capacității tinerilor de a identifica semnele de avertizare. Prin campania «Ascultă-ți instinctul» în care suntem parteneri ai World Vision România ne dorim să transmitem adolescenților că este important să își asculte intuiția, să nu ignore comportamentele care le provoacă teamă și să ceară ajutor”, a declarat Maria-Cristina Stepanescu, comișar-șef de poliție și directoare a Agenției Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

„Traficul de minori reprezintă o încălcare gravă a drepturilor copilului, iar prevenirea acestui fenomen necesită implicarea coordonată a autorităților, a școlii și a familiei. Este esențial să îi învățăm pe copii să recunoască situațiile periculoase, dar și să ne asigurăm că au alături adulți de încredere cărora li se pot adresa fără teamă și fără riscul de a fi judecați. Prin campania «Ascultă-ți instinctul» ne propunem să aducem această temă mai aproape de adolescenți, părinți și profesori pentru a ne asigura ca semnele de manipulare, control și exploatare sunt observate și tratate cu responsabilitate înainte ca abuzul să se producă”, a spus Daniela Oteșanu, vicepreședintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

Câteva sfaturi pentru adolescenți: Ce faci dacă simți că ceva nu e în regulă

1. Nu lăsa cartea de identitate, pașaportul sau telefonul la nimeni. Nici la un angajator, nici la cineva care „se ocupă de tot”. Dacă cineva îți ia documentele ori telefonul, îți spune cu cine ai voie să vorbești sau când poți ieși, nu mai e vorba despre un job sau despre o relație, este vorba de control.

2. Spune cuiva unde te duci. Înainte de o întâlnire cu o persoană cunoscută online, de plecare la muncă sau de o deplasare „aranjată” de altcineva, spune-i unui adult sau unui prieten unde mergi, cu cine și la ce oră te întorci. Trimite-le adresa și o poză cu locul sau cu mașina.

3. Datoria pe care ți-o inventează cineva nu e reală. Dacă ți se spune că datorezi bani pentru drum, cazare, haine sau telefon și trebuie să-i muncești”, aceea nu e o datorie, ci este o metodă de control (ANITP a înregistrat 147 de cazuri de îndatorare financiară forțată în 2025.)

4. Oprește-te. Nu mai trimite poze, bani, documente sau locația ta.

5. Salvează dovezile. Fă capturi de ecran cu mesajele și cu numele de utilizator. Abia apoi blochează persoana.

6. Nu ceda șantajului. Dacă plătești sau trimiți încă o poză, presiunea de obicei continuă.

7. Vorbește cu un adult de încredere: un părinte, o rudă, un profesor sau consilierul școlar.

8. Dacă un prieten e într-o situație ca aceasta: nu-l judeca și nu-l lăsa singur. Ajută-l să vorbească cu un adult sau sună tu la 119.

9. Ține minte. Cerând ajutor, faci un lucru curajos, nu unul greșit. Și nu ești singur/ă: există oameni pregătiți să te asculte și să te ajute.

10. Cere ajutor specializat. Toate numerele de mai jos sunt gratuite.

• Ești în pericol acum: 112 – Urgențe, pericol imediat

• Ai fost abuzat/ă, exploatat/ă sau ai o suspiciune: 119 – Număr unic național, gratuit, non-stop; răspund specialiști în protecția copilului.

• Vrei să semnalezi un posibil caz de trafic: 0800 800 678 (ANITP) – Linie gratuită, luni–vineri, 08:00–16:00 .

Câteva sfaturi pentru părinți și profesori:

1. Creați un mediu de încredere: copiii trebuie să simtă că pot vorbi despre ce li se întâmplă, online sau offline, fără teama de a fi judecați sau pedepsiți

2. Vorbiți despre siguranța online: cum se recunosc profilurile false, de ce nu se dau informații personale necunoscuților și ce riscuri au conversațiile cu persoane întâlnite online

3. Discutați despre limite: o relație în care cineva presează, izolează sau cere secrete nu este una sigură; copiii pot fi încurajați să-și asculte instinctele

4. Verificați împreună setările de confidențialitate și explicați de ce sunt importante

5. Atenție la ofertele „prea bune”: ofertele de muncă fără contract sau fără informații clare despre angajator, promisiunile de câștiguri foarte mari, cererea de a preda documentele personale, restricționarea libertății de mișcare și amenințările, sunt considerate ca fiind semnale de alarmă de către Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

6. Pentru aprofundare: există un ghid național de identificare a traficului de minori, adresat specialiștilor care lucrează cu copiii, inclusiv cadrelor didactice.

7. Dacă aveți o suspiciune: Nu trebuie să fiți siguri că un copil este victimă ca să cereți ajutor: o suspiciune este suficientă pentru a lua legătura cu specialiștii.

Proiectul Child Protection Compact (CPC) este coordonat de World Vision și implementat împreună cu World Vision US, Asociația VeDem Just, Asociația eLiberare, FONPC – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, Fundația Terre des hommes România și Code for Romania, în parteneriat cu Guvernul României, prin autoritățile publice cu responsabilități în domeniu, și cu sprijinul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Prin această colaborare, proiectul consolidează capacitatea autorităților și a comunităților de a preveni, identifica și răspunde mai eficient cazurilor de trafic de minori.

Parteneriatul Cadru privind Protecția Copilului (CPC) își propune îmbunătățirea coordonării dintre guvern, societatea civilă, sectorul privat și părțile interesate din comunitate, pentru a reduce riscurile și vulnerabilitățile care duc la traficul de copii și pentru a oferi servicii integrate centrate pe victime, adaptate copiilor și bazate pe înțelegerea traumei, punând accent pe evitarea revictimizării și retraumatizării minorilor afectați.

Programul, implementat în perioada 2024-2029 și condus de către World Vision, este finanțat cu sprijin din partea Departamentului de Stat al SUA, Biroul pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane.

Acest material a fost finanțat printr-un grant acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Opiniile, constatările și concluziile exprimate aparțin autorului/autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Departamentului de Stat al Statelor Unite.

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Despre World Vision România

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de educație, intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 36 de ani de prezență în România organizația a sprijinit mai mult de 4 milioane de copii și adulți, din aproape 900 de comunități situate în 41 județe. Detalii pe www.worldvision.ro.