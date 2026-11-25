Cangurașul Matematician revine pe 17 decembrie 2026. Elevii din clasele pregătitoare -clasa a IV-a sunt invitați să își testeze logica, creativitatea și intuiția

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 12:17

Asociația Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) anunță o nouă ediție a jocului-concurs Cangurașul Matematician, care va avea loc pe 17 decembrie 2026 și se adresează elevilor din clasa pregătitoare și din clasele I-IV. Ediția din această iarnă aduce și o surpriză pentru copii, printr-un parteneriat cu Museum of Senses București.

Concursul propune o abordare ludică a matematicii, prin probleme elaborate de echipe internaționale, care stimulează gândirea logică, atenția și capacitatea de a găsi soluții. În România, jocul-concurs se desfășoară în limbile română și maghiară.

„Ne dorim ca elevii să descopere încă din primii ani de școală că matematica poate fi o activitate plăcută. Cangurașul Matematician îi încurajează pe copii să gândească independent, să exploreze mai multe posibilități și să capete încredere în propriile capacități, dincolo de rezultatul obținut la concurs”, declară Boris Singer, fondatorul Asociației IDEE.

Subiecte adaptate fiecărei categorii de vârstă

Elevii din clasa pregătitoare și clasa I vor primi un test sub forma unor puzzle-uri cu 24 de abțibilduri, în timp ce participanții din clasele a II-a, a III-a și a IV-a vor avea de rezolvat câte 25 de itemi, adaptați nivelului lor de pregătire. Timpul de lucru este de 60 de minute.

„La vârste mici, jocul este una dintre cele mai firești modalități de învățare. Atunci când copiii sunt încurajați să exploreze și să găsească singuri soluții, aceștia își dezvoltă nu doar competențele matematice, ci și autonomia, perseverența și încrederea în sine. Este important să le oferim experiențe educaționale în care curiozitatea să primeze în fața fricii de a greși”, explică Bianca Dobrescu, responsabil comunicare și relații cu presa în cadrul Asociației IDEE.

În cadrul acestei ediții, copiii cu vârsta de până la 14 ani care prezintă cuponul inclus în revista tipărită Cangurașul Matematician vor beneficia de acces gratuit la Museum of Senses București, în perioada 19 decembrie 2026 – 19 martie 2027.

Calendarul concursului și modalitățile de înscriere

Jocul-concurs poate fi susținut atât în format fizic, în școli și centre de concurs, cât și online.

Format fizic: înscrieri până pe 7 decembrie 2026; desfășurarea concursului pe 17 decembrie 2026.

Format online: înscrieri până în ziua concursului; susținerea probei în perioada 17-21 decembrie 2026, pe platforma www.cangurul.net.

Părinții au și posibilitatea de a-și înscrie copiii individual. Elevii vor putea consulta online rezultatele și analiza răspunsurilor, iar profesorii-organizatori vor primi diplome și adeverințe de participare.

Regulamentul complet și informațiile privind înscrierea sunt disponibile pe www.cangurul.ro și www.editurasigma.ro.