„Gala tinerilor interpreți” la Palatul Culturii – eveniment artistic dedicat promovării tinerei generații de muzicieni

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 11:54

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, invită publicul miercuri, 25 noiembrie 2026, începând cu ora 17.00, în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii, la un eveniment muzical dedicat tinerei generații de artiști: „Gala tinerilor interpreți”.

Organizată în cadrul colaborării dintre cele două instituții, gala aduce în atenția publicului talentul și potențialul artistic al studenților Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, oferind acestora oportunitatea de a evolua într-un spațiu reprezentativ pentru viața culturală ieșeană.

Programul muzical va reuni lucrări reprezentative din creația unor compozitori consacrați, precum W. A. Mozart, A. Vivaldi, Fr. Schubert, G. Verdi, G. Grigoriu și A. Eliade.

Pe scena Sălii „Henri Coandă” vor evolua studenții claselor coordonate de prof. univ. dr. Cristina Simionescu Fântână, conf. univ. dr. Doina Dimitriu și lector univ. dr. Cosmin Marcovici: Iuliana Juncu, Cosmina Raicu, Anda Mazilu, Daria Străchinaru, Rebeka Brinișter, David Singhie, Andreea Dumitran, Giulia Alexia Portariuc, Lorena Bulei, Lucian Dolhăscu și Alexandru Ipatov.

Acompaniamentul la pian va fi asigurat de conf. univ. dr. Vasilica Stoiciu Frunză, conf. univ. dr. Brîndușa Tudor și lector univ. dr. Ina Cristea.

Prin găzduirea unor astfel de manifestări, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași susține dialogul dintre instituțiile culturale și cele de învățământ artistic, contribuind la promovarea tinerelor talente și la diversificarea ofertei culturale adresate publicului.

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.