Ninsori viscolite și intensificări ale vântului în județele Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 10:47
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 24 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: ninsori viscolite
Zone afectate: zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea
În intervalul menționat, în zona de munte va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 24 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea
Vântul va avea intensificări în jumătatea de vest Moldovei, cu rafale de 50…70 km/h.
Notă: intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi și în restul Moldovei.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 24 noiembrie, ora 20 – 25 noiembrie, ora 08
Fenomene vizate: ninsori viscolite
Zone afectate: zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea
În intervalul menționat, în zona montană va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.