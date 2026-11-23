Unsprezece trupe și artiști din șapte țări vor urca pe scena Blues in the garden festival între 20 și 22 august 2027, pe Stadionul Uzul din Dărmănești, județul Bacău

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 12:10

Unsprezece trupe și artiști din șapte țări vor urca pe scena Blues in the garden festival între 20 și 22 august 2027, pe Stadionul Uzul din Dărmănești, județul Bacău.

A opta ediție aduce în Moldova trei seri de blues, blues-rock și soul, cu artiști din România, Suedia, Danemarca, Regatul Unit, Statele Unite, Germania și Canada.

De la energia brută a blues-ului american de rădăcină (roots blues) până la blues-rock-ul britanic, blues-ul de Chicago, sonoritățile scandinave și voci soul pline de forță, festivalul promite trei zile de muzică modelată de tradiții diverse, dar unite de aceeași pasiune.

Nume mari. Povești diferite. O SINGURĂ FAMILIE A BLUES-ULUI!

Favoriții blues-rock-ului britanic, King King – conduși de vocea inconfundabilă și chitara lui Alan Nimmo – vor fi capul de afiș al programului de vineri, aducând la Dărmănești mixul lor puternic de blues, rock și soul. Aceștia vor urca pe scenă în prima zi alături de danezii Thorbjørn Risager & The Black Tornado – a căror voce bogată și plină de suflet, aranjamente sofisticate și secțiune de suflători viguroasă le-au adus admiratori în întreaga lume – și de suedezii Black River Delta, cunoscuți pentru abordarea lor brută și plină de atmosferă a genului blues-rock.

Ziua de sâmbătă aduce un tip de energie complet diferit.

Cântăreața americană Nikki Hill propune un amestec exploziv de soul, rhythm and blues și rock’n’roll, în timp ce chitaristul și vocalistul de blues din Chicago, Mike Wheeler, reprezintă tradiția vie a unuia dintre cele mai influente orașe de blues din lume. The Reverend Peyton’s Big Damn Band vor aduce combinația lor extraordinară de chitară cântată în stil „fingerstyle”, percuție la tabla de spălat rufe (washboard) și blues american de rădăcină, plin de energie.

Danezii de la The Devils completează programul de sâmbătă cu sonoritățile lor energice de blues-rock.

Duminica oferă o altă combinație remarcabilă de stiluri și voci.

Cântăreața canadiană Shakura S’Aida – nominalizată de trei ori la premiile JUNO – aduce în mfestival forța sa vocală extraordinară și o profundă încărcătură emoțională. Din Mississippi vine Dexter Allen, chitarist și vocalist aclamat, a cărui carieră include ani petrecuți alături de Bobby Rush, fiind totodată legat de premiile Grammy din 2024 prin albumul lui Rush, „All My Love For You”.

Grupul german Sean Athens Band – participanți la European Blues Challenge 2026 – și formația românească Bluemans – reprezentanții țării noastre la European Blues Challenge 2025 – completează programul ultimei zile.

Festivalul „Blues in the Garden” nu a fost conceput cu scopul de a deveni cel mai mare eveniment din calendarul blues-ului. Ambiția sa este alta, de a apropia muzicienii de excepție de ascultătorii pasionați.

Înființat în 2020, festivalul a creat o atmosferă primitoare, în care publicul poate descoperi artiști internaționali, se poate reîntâlni cu prieteni și poate trăi experiența muzicii live, păstrând în același timp acea intimitate care face ca un concert de blues să fie cu totul special.

Având ca fundal frumusețea naturală a zonei Dărmănești, festivalul invită vizitatorii să descopere o parte mai puțin cunoscută a României, îmbinând muzica cu cultura locală, peisajele montane și activitățile în aer liber.

Ediția din 2027 continuă această călătorie, cu o selecție de artiști atent aleasă, care celebrează atât rădăcinile blues-ului, cât și multiplele direcții în care acest gen muzical continuă să evolueze.

Programul pe zile

• Vineri, 20 august — Black River Delta (Suedia), Thorbjørn Risager & The Black Tornado (Danemarca), King King (Regatul Unit).

• Sâmbătă, 21 august — The Devils (Danemarca), The Reverend Peyton’s Big Damn Band (SUA), Mike Wheeler (SUA), Nikki Hill (SUA).

• Duminică, 22 august — Bluemans (România), Sean Athens (Germania), Shakura S’Aida (Canada), Dexter Allen (SUA).

Ediția din 2027 se desfășoară sub mesajul „Welcome home to our blues family”.