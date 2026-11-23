Suceava: Ninsorile îngreunează circulația pe DN 17A, între Ciumârna și Sucevița. Drumarii intervin pentru menținerea circulației în condiții de siguranță

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 11:36

Ninge în această dimineaţă în mai multe zone montane ale ţării.

Nisorile au cuprins şi întreg judeţul Suceava, unde pe multe porţiuni de drumuri s-a depus zăpadă.

A fost nevoie de intervenţia echipelor de dezăpezire, după cum relatează corespondenta RRA Mihaela Buculei: Nisorile din cursul nopţii trecute, dar şi cele din această dimineaţă au determinat intervenţia utilajelor de dezăpezire pe mai multe drumuri naţionale din zona de munte a judeţului Suceava. Cele mai dificile condiţii s-au înregistrat pe DN17, în zona Vatra Dornei şi Pasul Tihuţa, pe DN17A, în zona Ciumârna, dar şi pe DN18, spre Cârlibaba. Potrivit datelor furnizate în această dimineaţă de Prefectura Suceava, drumarii au intervenit până la această oră cu 58 de utilaje şi s-au folosit 213 tone de material antiderapant pentru combaterea poleiului şi menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Ninsoarea s-a extins în tot judeţul, iar acum se circulă pe un carosabil umed, cu porţiuni acoperite de zăpadă frământată, în strat de până la 1 cm. Echipele de deszăpezire acţionează pentru menţinerea drumurilor practicabile, însă şoferii sunt sfătuiţi să aibă maşinile echipate corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)