#StareaEducației (INTERVIU) Cătălin Condrea, directorul Liceului Special ”Moldova” din Târgu Frumos, județul Iași: Integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă ar trebui regândită pentru a nu mai frânge destine. Școlile de masă integrează copii nevăzători fără să-și creeze, în prealabil, resursele necesare.

Publicat de andreeadaraban, 23 noiembrie 2026, 11:29

Liceul Special ”Moldova” din Târgu Frumos, județul Iași, își reafirmă rolul în educația copiilor cu deficiențe de vedere și în promovarea unei integrări reale a acestora în societate. Sub deviza „ACT. Atinge, Conectează, Transformă”, instituția a marcat, pe 13 noiembrie, Ziua Internațională a Educației Copiilor Nevăzători și Ziua Școlii, printr-o serie de activități care au adus împreună elevi, profesori, voluntari și parteneri din comunitate.

Lecțiile integrate, atelierele creative, activitățile artistice și întâlnirile cu elevii din școlile de masă au urmărit să transmită un mesaj important și anume acela că acești copii cu dizabilități de vedere nu trebuie priviți doar ca beneficiari ai unor servicii de sprijin, ci ca persoane capabile să contribuie activ la viața comunității, a declarat Cătălin Condrea, directorul Liceului Special ”Moldova”, într-un interviu pentru emisiunea Starea Educației.

Înființat în 1961, Liceul Special ”Moldova” este una dintre instituțiile de referință pentru educația copiilor cu deficiențe de vedere din regiunea Moldovei. Activitatea școlii depășește cu mult predarea disciplinelor din programa obișnuită. Elevii învață scrisul și cititul în alfabetul Braille, orientarea și mobilitatea, deprinderile necesare unei vieți independente și utilizarea tehnologiilor asistive.

Directorul instituției atrage atenția că integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă nu poate fi realizată doar prin înscrierea acestora într-o școală obișnuită. Este nevoie de specialiști, echipamente și intervenții educaționale adaptate. „În ziua de astăzi, dizabilitatea nu mai este neapărat un handicap. Este o provocare căreia trebuie să-i răspundem și, de multe ori, această provocare poate, dacă este îndrumată și sprijinită cum trebuie, să ofere calități extraordinare persoanei cu dizabilitate”, consideră Cătălin Condrea. Acesta susține că tehnologiile moderne și metodele educaționale validate științific le oferă copiilor cu deficiențe de vedere oportunități tot mai mari de dezvoltare și afirmare.

Crește numărul elevilor, după o perioadă de scădere a efectivelor

În ceea ce privește numărul elevilor, directorul vorbește despre o evoluție încurajatoare. După ce instituția a ajuns de la peste 100 de elevi la numai 78, în urmă cu doi ani, în prezent se înregistrează o creștere a efectivelor. O parte dintre familiile care au ales inițial învățământul de masă pentru copiii lor au revenit către școala specială, după ce au constatat dificultățile întâmpinate în procesul de integrare.

În opinia directorului, legislația în domeniul educației ar trebui regândită astfel încât integrarea să nu se transforme într-un eșec pentru copil. „Școlile integrează copiii cu dizabilități fără să își creeze, în prealabil, resursele necesare”, a explicat Cătălin Condrea.

Un exemplu relevant este alfabetizarea copiilor nevăzători. Pentru aceștia, învățarea scrisului și cititului în alfabetul Braille este fundamentală. Mașina de scris Braille, cunoscută sub numele de Picht, reprezintă un instrument esențial, comparabil cu stiloul folosit de persoanele văzătoare.

Pentru elevii cu vedere slabă, sunt necesare alte echipamente, precum lupe performante și display-uri care permit adaptarea dimensiunii, culorii sau contrastului textului, în funcție de capacitatea vizuală a fiecărui copil.

Un rol important îl au și preparatorii nevăzători, specialiști care pot înțelege din propria experiență dificultățile întâmpinate de elevi în procesul de învățare a alfabetului Braille.

Lipsa specialiștilor și a formării în alfabetul Braille, probleme ale sistemului

Una dintre preocupările directorului Cătălin Condrea este faptul că alfabetul Braille nu beneficiază de suficiente oportunități de predare și formare în sistemul universitar românesc. Deși există solicitări din partea profesorilor și a altor persoane interesate să învețe acest sistem de scriere și citire, oferta de pregătire este foarte limitată.

Cătălin Condrea povestește că a primit inclusiv solicitări din partea unor directori de școli care aveau nevoie de sprijin pentru accesibilizarea examenelor unor absolvenți nevăzători. Problema era însă mult mai profundă: unii dintre elevi ajunseseră în clasele terminale fără să fi învățat alfabetul Braille și fără să fi dobândit competențele necesare utilizării tehnologiilor asistive. „Cum a ajuns copilul acela în clasa a VIII-a sau a XII-a neînvățând lucrurile astea, care sunt absolut vitale pentru el, pentru autonomia, pentru independența sa și pentru o viață civilizată?”, se întreabă directorul.

Nici asigurarea personalului nu este lipsită de dificultăți. Instituția are nevoie de supraveghere permanentă, în special pentru copiii din clasele mici, pentru care siguranța presupune o atenție sporită și intervenție umană directă. Blocarea posturilor devenite vacante a afectat și activitatea liceului. Un exemplu este postul unui supraveghetor care a ieșit la pensie și care nu a mai putut fi ocupat. La acestea se adaugă deficitul de profesori pentru discipline precum fizica, chimia și științele, dar și dificultatea de a găsi cadre didactice care să aibă pregătirea necesară pentru lucrul cu elevii cu dizabilități de vedere. În cazul Liceului Special Moldova, profesorii trebuie să aibă competențe de psihopedagogie specială și să cunoască scrisul și cititul Braille.

Școlile speciale, centre de resurse pentru învățământul de masă

Ajuns la un nou mandat în fruntea instituției, după ce a promovat concursul de directori, Cătălin Condrea spune că își propune să continue dezvoltarea unui sistem educațional de calitate, adaptat nevoilor copiilor cu deficiențe de vedere. Una dintre direcțiile importante este consolidarea rolului școlilor speciale ca centre de resurse pentru unitățile de învățământ de masă.

Directorul consideră că integrarea copiilor cu dizabilități nu poate avea succes fără colaborarea dintre cele două tipuri de instituții. Școlile speciale dețin experiența, specialiștii și resursele necesare pentru a sprijini profesorii și elevii din învățământul obișnuit. „Nu cred că pot realiza această integrare fără sprijinul instituțiilor de învățământ special”, afirmă Cătălin Condrea.

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: Cum a fost evenimentul de pe 13 noiembrie și de ce ați ales această deviză: ”ACT: Atinge, Conectează, Transformă”?

Cătălin Condrea: Am ales ACT pentru că ne caracterizează. Este vorba despre abilități ale copiilor noștri, este vorba despre interacțiune cu societatea, este vorba despre cunoașterea lumii prin aceste calități. Ziua de 13 noiembrie este o zi importantă pentru că marchează ziua școlarizării copilului nevăzător, specificul liceului nostru. Și ne-am dorit ca prin această zi să marcăm și să realizăm o conexiune mai bună cu comunitatea în care trăim și cu societatea căreia ne adresăm.

Andreea Daraban: Care sunt beneficiile directe pentru copiii cu probleme de vedere? Astfel de acțiuni îi ajută foarte mult bănuiesc.

Cătălin Condrea: Îi ajută și pe ei, dar ajută și comunitatea. În ziua de astăzi, dizabilitatea nu mai este neapărat un handicap. În ziua de astăzi, dizabilitatea este o provocare căreia trebuie să-i răspundem și, de multe ori, această provocare poate, dacă este îndrumată și sprijinită cum trebuie, poate să ofere calități extraordinare persoanei cu dizabilitate. Astfel, copiii noștri în ziua de astăzi, datorită tehnologiilor, datorită demersurilor educaționale care sunt probate, experimentate și demonstrate științific, pot ajunge orice își doresc. Un fost elev al liceului nostru îmi spunea că ar putea deveni chiar și șofer, mai ales că s-a inventat mașina smart, nu? Dacă privim din perspectiva asta, ziua de 13 noiembrie este o zi în care ne-am făcut văzuți. Mi-am dorit să avem activități în comunitate, mi-am dorit să avem activități de interacțiune cu ceilalți elevi, profesori sau alți decidenți din comunitate, tocmai pentru a vedea că suntem buni, că putem face lucruri, că însemnăm ceva pentru comunitate și că nu suntem doar la milă, ci chiar putem fi niște actori importanți pentru comunitate.

Andreea Daraban: Anul școlar a început de mai bine de două luni. Cum a fost cifra de școlarizare pentru acest an? Ați ocupat toate locurile puse la dispoziție?

Cătălin Condrea: Trebuie să recunosc că odată cu noua lege și cu prevederile noii legi cifra de școlarizare a avut un declin în anii trecuți. Dacă atunci când am venit director școala număra 100 de copii sau puțin peste 100, a scăzut până la 78 acum doi ani. În momentul acesta suntem într-o creștere destul de bună, pentru că mulți copii care au mers în învățământul de masă și-au dat seama de eșecul integrării și atunci părinții, înțelegând lucrul acesta, se reorientează și vin spre noi. Eu cred că există o sincopă în legea educației cu privire la integrare și consider că integrarea ar trebui regândită și gândită o formă de integrare care să nu mai frângă destine, care să ofere demersul educațional de care are nevoie un copil cu dizabilități de vedere. În ziua de astăzi, școlile integrează copiii cu dizabilități fără să își creeze, în prealabil, resursele necesare. De exemplu, un copil care se integrează într-o școală de masă, un copil cu dizabilități de vedere, are nevoie neapărat de o alfabetizare. Alfabetizarea în secolul XXI mi se pare nu un lucru de bun simț, ci un lucru obligatoriu. În cazul copilului nevăzător este vorba despre scris și citit Braille. Iar asta se face având utilaje speciale, adică mă refer la Picht, mașina de scris în Braille. Cum este stiloul pentru noi, așa este pentru un nevăzător această mașină Picht. O poartă permanent la el, bine se folosește și tăblița, dar este, să zicem, un produs mai vechi.

Andreea Daraban: Ce oferă școala pe care o conduceți elevilor cu deficiențe de vedere, dincolo de educația curriculară? Care sunt serviciile și intervențiile specializate care fac diferența? Și nu în ultimul rând, să menționăm faptul că școala dumneavoastră se adresează tuturor elevilor din zona Moldovei.

Cătălin Condrea: Da, liceul nostru se adresează, într-adevăr, tuturor elevilor din zona Moldovei. În ultimii trei ani am încercat să ajung în județele Moldovei, la copiii care au nevoie de sprijinul nostru, făcând activități de parenting, învățându-i pe părinți de ce au nevoie copiii lor pentru a ajunge orice își doresc. Ce oferă liceul nostru? Ceea ce mi-aș dori să ofere școlile de masă care integrează copii cu dizabilități. În primul rând, oferă un demers educațional specific copiilor nevăzători și cu dizabilitate severă, ambliopie severă. Este vorba despre specialiști care au abordări specifice pentru acest tip de dizabilitate. Oferă resursele necesare pentru a crea acest demers educațional. Dacă la copilul nevăzător este nevoie neapărat, mai ales în primii ani de școală, de Picht pentru a se alfabetiza, pentru copilul care mai are urme de vedere, e nevoie de lupe performante sau de display-uri care pot traduce scrisul negru la dimensiunea, la culoarea sau fundalul necesar pentru a putea fi perceput de orice urmă de vedere. Pe lângă asta oferă specialiști. Doar liceele speciale pentru nevăzători sau școlile pentru nevăzători au angajați, așa-numiți preparatori, specialiști nevăzători care pot gândi învățarea dintr-o altă perspectivă, pe care noi, văzătorii, nu o putem gândi. De exemplu, noi vom putea învăța scrisul Braille, citindu-l cu ochii. Nu vom putea niciodată să citim Braille cu degetul, în mod tactil, dar un preparator va putea și va înțelege mai bine când un copil are o întârziere în învățare sau sprijinul oportun de care are nevoie pentru a putea învăța scris sau citit.

Andreea Daraban: Se predă în România acest alfabet Braille? Îl putem învăța undeva, în vreo instituție de învățământ din țară?

Cătălin Condrea: Din păcate, în afară de liceele unde îi învățăm pe elevii noștri scris și citit Braille, nu știu universități care să aibă în curriculum acest curs, modul sau oricum s-ar numi. Eu cred că este mare nevoie. Sunt multe cereri, vin oameni la noi la școală și ne cer să îi ajutăm să învețe. Noi promovăm alfabetul Braille, dar cred că pentru a învăța scris și citit Braille este nevoie de mai mult de atât. De exemplu, în anii trecuți am primit telefoane de la directori de școli din Moldova să-i ajut să accesibilizeze un examen pentru un absolvent nevăzător. Pentru că nu a avut cine să-l învețe Braille, nevăzătorul respectiv nu a învățat acest alfabet. Eu nu am cum accesibiliza un examen pentru cineva care nu știe scris și citit Braille. Nu a fost învățat să lucreze cu tehnologiile asistive. Și atunci copilul acela cum a ajuns în clasa a VIII-a sau a XII-a neînvățând lucrurile astea, care sunt absolut vitale pentru el, pentru autonomia, pentru independența sa și pentru o viață civilizată?

Andreea Daraban: De ce categorie de personal ați avea nevoie pentru o bună funcționare a instituției? Unde vă confruntați cu cele mai multe dificultăți? Mă refer la profesori specializați, psihopedagogi, profesori de Braille, specialiști în orientare și mobilitate, personal de sprijin?

Cătălin Condrea: Suntem într-o plină reformă în educație și foarte multe lucruri se schimbă. Nevoile sunt și din cauza că vin în urma unor tăieri, dacă vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în sistemul de educație. Au fost anumite tăieri. La noi este vorba despre o școală cu un specific anume, este vorba despre copii nevăzători, este vorba despre copii cu o vulnerabilitate crescută, e vorba despre pericolul de a se întâmpla ceva și atunci avem nevoie de supraveghere permanentă, supraveghere umană. Nu e suficientă camera video sau supravegherile în perimetru. Este vorba despre supraveghere de multe ori om la om, cum sunt copiii din primii ani de școală, clasa I, clasa a II-a, unde o fracțiune de secundă poate fi o catastrofă și, din păcate, legea care spune că posturile care nu sunt unice, odată cu eliberarea lor, sunt blocate, am pățit și noi lucrul ăsta. Ne-a ieșit un supraveghetor la pensie și avem postul blocat. Avem un om mai puțin și încercăm să îl suplinim prin fel de fel de forme.

Andreea Daraban: Personal specializat pentru predare?

Cătălin Condrea: Aici, cred că transformarea sistemului de educație vine cu anumite deficiențe. De exemplu, și noi suferim, ca toate școlile din România, de profesori rari, profesori de fizică, chimie, de științe. În mod normal, personalul didactic este angajat prin concursul național organizat din Inspectoratul Școlar Județean. Eu doar îi primesc și îi aștept. Dar, de multe ori, la sfârșitul verii, multe posturi nu sunt ocupate pentru că e, iarăși, un deficit de profesori care sunt pregătiți pe domeniul lor, dar nu au modulul de psihopedagogie specială.

Andreea Daraban: Pe care trebuie să îl aibă, în mod obligatoriu, pentru a lucra cu acești copii cu dizabilități.

Cătălin Condrea: Da, cu dizabilități.

Andreea Daraban: Pe de altă parte, ei trebuie să cunoască și alfabetul Braille? Sau nu e necesar neapărat?

Cătălin Condrea: Când vin la mine la școală, este o condiție obligatorie de a da un examen scris și citit Braille. Trebuie să cunoască și asta. Și, iarăși, din păcate, foarte mulți profesori din România sau cei mai mulți profesori din România nu au aceste abilități formate.

Andreea Daraban: Nu le au pentru că nu au unde să și le formeze, nu?

Cătălin Condrea: În principiu, despre asta este vorba. Probabil mulți dintre ei și-ar dori să le aibă, să le cunoască. Dacă modulul de psihopedagogie specială se mai face la Cluj sau la Timișoara, după cum am înțeles de la colegi mai tineri care sunt interesați, cred că scris citit Brtaille nu se face nicăieri, în momentul ăsta. Dintre ei sunt care ne cer sprijinul. Vin la noi în școală și solicită sprijinul pentru a învăța și pentru a da examen. Mulți învață independent, se uită pe internet cu plăcuța și învață singuri. Sau nu știu, poate există în România și nu cunosc eu, îmi cer scuze dacă nu cunosc.

Andreea Daraban: Sunteți la al treilea mandat de director. Ați participat anterior la alte două concursuri. Anul acesta, din nou, v-ați prezentat și trebuie să spunem că avem vești bune, nu? Sunteți unul dintre finaliștii acestui concurs desfășurat, iată, în mai multe etape. Deja ați primit rezultatul, vă felicit. Veți continua să dezvoltați instituția pe care, iată, anterior ați preluat-o. Cum a fost acest concurs de director anul acesta, dacă facem o comparație și cu experiența dumneavoastră anterioară?

Cătălin Condrea: Mulțumesc pentru felicitări. Într-adevăr, cred că am fost printre primii care am dat interviul. Mă bucur că am terminat și am terminat cu succes. Cred că a fost un examen riguros. Nu știu dacă am ceva să reproșez examenului, pe cât am să reproșez perioadei în care s-a desfășurat. S-a suprapus cu o toamnă foarte încărcată, după doi ani grei pentru directori. Adică directorii în funcție au fost dezavantajați de acest examen. Asta trebuie să luăm în calcul. Că a fost proba de competențe, despre care mulți au zis că ar fi necesitat mai mult timp…..

Andreea Daraban: Nu ați avut nevoie de mai mult timp?

Cătălin Condrea: Nu, nu, nu. Am terminat chiar cu un sfert de oră mai devreme și am fost foarte sigur pe mine. Cred, totuși, că sunt lucruri care pot fi perfectate, îmbunătățite la examen, dar cred că un examen de director trebuie să fie riguros. Trebuie să presupună dificultate, trebuie să presupună lucrul contra cronometru, lucruri care s-au întâmplat în acest examen.

Andreea Daraban: Ce vi s-a părut totuși dificil în cadrul acestui examen?

Cătălin Condrea: Aș putea să aduc o amendare la interviu. A fost proba de calculator, unde în 10 minute a trebuit să fac două documente, să le inițiez, să le numesc, să le completez. Două documente, unul în Word și unul în Excel, să le imprim. O decizie o faci într-un sfert de oră, jumătate de oră, dacă e mai complexă și necesită mai multe. Doar o decizie. Să faci și o decizie și un tabel Excel în care să mai aplici câteva funcții mi se pare un pic cam mult pentru 10 minute. Aș amenda lucrul acesta, de a fi un pic revizuită această probă și gândită mult mai bine.

Andreea Daraban: Ați avut concurență?

Cătălin Condrea: Acum știți că totul este anonimizat. Teoretic ar trebui să nu știu. Practic am semnat o adeverință, două de fapt. Da, concurență a fost.

Andreea Daraban: Dar s-a pierdut pe drum. Am înțeles. Ce vă propuneți? Care sunt pașii pe care vreți să îi urmați? Acum că ați primit și acest răspuns favorabil, sunteți cu acte în regulă, mă rog, preluați funcția, teoretic, în ianuarie, nu?

Cătălin Condrea: Îmi propun să mă lupt pentru ce m-am luptat și în mandatul acesta: pentru un învățământ de calitate, pentru o școală care să-și găsească un rol esențial în educarea copilului cu dizabilități de vedere. Pentru că eu cred că școlile speciale pot deveni niște centre de resurse extraordinare pentru școlile de masă în această luptă a integrării copilului cu dizabilități în învățământul de masă. Nu cred că pot realiza această integrare fără sprijinul instituțiilor de învățământ special. De asta cred că ministerul ar trebui să fie mai atent și să aibă în vedere să promoveze aceste servicii, taman pentru a-și atinge ținta de integrare. Mai cred că școlile de învățământ special trebuie consolidate pentru experimentarea, probarea și cercetarea demersului educațional specializat. Doar acolo se întâmplă. E viu. Nu putem spune că am creat un demers și ne-am oprit aici.

Varianta audio a interviului: