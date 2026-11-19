Copiii, adulții și seniorii din Onești, sărbătoriți la Nocturna Bibliotecii „Radu Rosetti”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 09:18





Copiii, adulții, seniorii și voluntarii oneșteni aplaudați la scenă deschisă!

Nocturna Bibliotecii „Radu Rosetti”, mâine, 20 noiembrie 2026, la Onești

Ionuț Tenie, directorul bibliotecii, în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul muzeografilor:

𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟐𝟎 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, vă invităm să fiți alături de noi la evenimentele pregătite în cadrul 𝐍𝐨𝐜𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐢 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐢𝐢:

𝟏𝟕:𝟎𝟎 – 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 Navigator 50+, în Aula Bibliotecii

𝟏𝟕:𝟑𝟎 – 𝑃𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑎 „𝑃𝑜𝑣𝑒𝑠̦𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒”, creațiile voastre realizate în Canva, în Aula Bibliotecii

𝟏𝟖:𝟎𝟎–𝟏𝟗:𝟎𝟎 – Atelierul „𝐶𝑒 𝑠̦𝑡𝑖𝑢 𝑒𝑢 𝑠̦𝑖 𝑐𝑒 𝑠̦𝑡𝑖𝑒 𝐴𝐼-𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑎”, în Sala Internet Adulți.

Va fi mai mult decât o festivitate de final. Va fi o ocazie să ne revedem, să ne bucurăm de ceea ce am învățat împreună și să descoperim cât de multe putem face atunci când avem curajul să încercăm

Vă așteptăm cu drag pe toți, să încheiem împreună această aventură Navigator 50+ și să facem loc pentru următoarele povești.