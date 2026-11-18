Iași: Studenții UAIC, în siguranță după cutremurul de astăzi dimineață

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 17:16

Cutremurul produs în data de 18 noiembrie a.c., resimțit și în Iași, readuce în atenție importanța siguranței seismice a clădirilor și necesitatea modernizării infrastructurii existente.

În urma seismului, la nivelul căminelor C6, C7 și C8 din Complexul studențesc „Titu Maiorescu” au fost observate desprinderi ale straturilor de var și glet în zona rosturilor de dilatare dintre tronsoanele clădirilor. Aceste degradări sunt superficiale și nu pun în pericol siguranța studenților cazați.

Evenimentul subliniază importanța investițiilor în consolidarea și modernizarea căminelor studențești.

În acest sens, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a elaborat și depus trei proiecte distincte, câte unul pentru fiecare dintre căminele C6, C7 și C8, valoarea totală estimată a investiției fiind de aproximativ 50 de milioane de euro. Cele trei obiective de investiții au fost declarate eligibile, având documentația completă, și au fost incluse în Lista sinteză a obiectivelor de investiții, prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1725/2025, în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS).

Din cauza restricțiilor bugetare din ultimul an, semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de finanțator al celor trei proiecte, este încă în așteptare. Încheierea acestui demers va permite trecerea la etapa de implementare a investiției și demararea lucrărilor de modernizare.

Referindu-se la importanța acestei investiții, rectorul UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, a declarat: „Modernizarea căminelor C6, C7 și C8 reprezintă o investiție esențială în siguranța și confortul studenților noștri, dar și în dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii universitare. Ne dorim să oferim studenților condiții de cazare moderne, sigure și adaptate standardelor actuale, iar acest proiect este un pas important în această direcție. Investiția va contribui la creșterea calității vieții în campus.”

Principalele lucrări prevăzute includ consolidarea seismică a structurilor de rezistență, supraetajarea fiecărui cămin cu un nivel suplimentar și recompartimentarea spațiilor interioare. Proiectul mai prevede amenajarea unor grupuri sanitare proprii pentru fiecare cameră, eliminarea celor comune de pe holuri și instalarea unor lifturi exterioare pentru îmbunătățirea accesibilității. (Comunicat UAIC)