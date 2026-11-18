Muzeul Național al Literaturii Române Iași: Dan Sociu, invitat la Serile revistei „Dacia literară”

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 13:35 / actualizat: 18 noiembrie 2026, 16:20

Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează miercuri, 25 noiembrie 2026, de la ora 18:00, la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, sala Studio J, o nouă ediție a Serilor revistei „Dacia literară”, dedicată relației dintre Inteligența Artificială și literatură. Invitatul serii este scriitorul Dan Sociu, iar discuția va fi moderată de Călin Ciobotari, redactor-șef al revistei.

Inteligența Artificială scrie poeme, traduce romane, rezumă cărți și imită stiluri. Pentru unii este o unealtă nouă, pentru alții o amenințare directă la ceea ce numim literatură. Întâlnirea pornește de la câteva întrebări: Cine este autorul unui text generat de o mașină? Ce înseamnă originalitatea când orice frază poate fi produsă în câteva secunde? Se schimbă felul în care citim, scriem și traducem? Ce rămâne, până la urmă, profund omenesc în literatură?

Dan Sociu este poet, prozator și traducător, una dintre cele mai puternice voci ale generației 2000. El a experimentat cu texte produse de Inteligența Artificială în cel mai recent volum al său, „Masca de porțelan” (Zupia, 2026).

Publicul este invitat să intre în dialog cu scriitorul. În cadrul aceluiași eveniment vor fi prezentate numerele 1/2026 și 2/2026 ale revistei „Dacia literară”.

Serile revistei „Dacia literară” aduc scriitori și teme actuale la Casa Junimii, acolo unde se citea și se scria literatură acum un secol și jumătate. Ele pun în valoare revista întemeiată de Mihail Kogălniceanu în 1840 și editată astăzi de Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Mai multe detalii despre edițiile precedente și cele mai recente numere ale revistei se găsesc pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro .