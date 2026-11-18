Iași: Festivalul-concurs „Din bătrâni, din oameni buni”, ediția a XVII-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 15:59

În ziua de 21 noiembrie 2026 Consiliul Județean Iași, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași organizează Festivalul-concurs „Din bătrâni, din oameni buni”.

Festivalul are ca scop promovarea tinerelor talente, soliști vocali cu vârste între 14 și 25 de ani, interpreți pasionați de muzica tradițională specifică zonei Moldovei. Totodată, se are în vedere încurajarea tinerilor soliști de a-și pune în valoare calitățile vocale și interpretative, cu un repertoriu reprezentativ, pe care Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, îl pune la dispoziția concurenților, în urma unei riguroase selecții de piese din arhiva instituției.

Dorința organizatorilor este aceea de a revitaliza vechiul repertoriu țărănesc,păstrat în arhiva Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, dar și de a oferi posibilitatea tinerilor de a interpreta într-o manieră mai simplă și mai autentică, accentul fiind pus pe vocea și pe emoțiile transmise de către interpreții care vor fi acompaniați de către Taraful tradițional„Rădăcini” al CJCPCT Iași.

Spectacolul se desfășoară în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie, începând cu ora 16.00 în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași.

Invitați speciali în festival: Sara Avasîicii, deținătoarea trofeului ediției de anul trecut, Grupul vocal-instrumental „Răsărit” al CJCPCT Iași și Taraful Mariana Stoica.