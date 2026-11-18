Peste 370 de elevi și profesori din șase județe ale Moldovei au descoperit cum este viața de student la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 13:30

Peste 370 de elevi și profesori însoțitori din nouă licee din regiunea Moldovei au descoperit, pentru o zi, cum este să fii student, participând la o serie de activități organizate de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI).

Activitățile au avut loc marți, 17 noiembrie, oaspeții având ocazia să descopere laboratoarele, sălile de curs și dotările facultăților TUIASI, atât din zona campusului „Tudor Vladimirescu”, cât și din Copou. Reprezentanții TUIASI le-au arătat elevilor cum se desfășoară activitatea didactică, le-au prezentat căminele studențești și au pregătit pentru oaspeți activități de orientare în carieră și socializare. Vizita a fost concepută ca o experiență directă a vieții universitare, menită să îi ajute pe tineri să își imagineze propriul parcurs după absolvirea liceului.

Elevi și profesori din șase județe ale Moldovei – Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui – au vizitat marți, 17 noiembrie, facultățile Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” și au aflat, pentru o zi, cum este să fii student la Politehnica ieșeană. Manifestările au fost organizate în cadrul unui proiect cu finanțare națională, iar TUIASI a asigurat transportul grupurilor către Iași și retur, precum și mesele pe parcursul întregii zile: micul dejun, prânzul și cina.

Trei facultăți într-o singură zi și întâlniri directe cu mediul universitar

Programul activităților a început dimineața, în campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, unde elevii au fost întâmpinați de studenți voluntari ai TUIASI. Aceștia au însoțit grupurile pe parcursul întregii zile, au răspuns la întrebările elevilor și au ghidat vizitele organizate la facultăți.

Fiecare liceu a avut un traseu personalizat, care a inclus trei facultăți ale TUIASI. Elevii au intrat în laboratoare, au văzut echipamentele și infrastructura de care dispun viitorii studenți și au discutat cu cadre didactice despre specializări, oportunități de studiu și perspective profesionale. Pentru mulți dintre ei, vizita a reprezentat primul contact direct cu mediul universitar, oferindu-le ocazia să descopere diferențele dintre liceu și universitate și avantajele pe care le poate aduce o diplomă de licență.

„O astfel de experiență poate schimba felul în care un elev privește propriul viitor. Pentru tinerii care provin din comunități rurale sau din localități mai mici, universitatea poate părea uneori un spațiu îndepărtat, greu de cunoscut și, poate, dificil de accesat. Prin această vizită, ne-am dorit să reducem această distanță și să le oferim ocazia să vadă concret ce înseamnă să studiezi la TUIASI, ce oportunități au la dispoziție și ce sprijin pot primi. Accesul la educație nu ar trebui să depindă de locul în care te-ai născut sau de posibilitățile materiale ale familiei”, a declarat prof. univ. dr. ing. Marinel Costel Temneanu, managerul proiectului și prorector al TUIASI.

Elevii au aflat cât costă cazarea într-un cămin studențesc, ce categorii de studenți sunt scutite de plata taxei de cazare, cât costă o masă consistentă la cantina universității și, mai ales, de ce burse și alte forme de sprijin financiar pot beneficia.

Cum arată viața de student dincolo de amfiteatre

După vizitele la facultăți și prânzul servit la cantina universității, programul a continuat cu activități menite să le ofere elevilor o imagine mai amplă asupra vieții studențești. La Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al TUIASI, tinerii au participat la un workshop interactiv coordonat de consilierul Mihaela Cojan. Discuțiile au vizat alegerea unui traseu academic, identificarea intereselor și aptitudinilor personale, precum și adaptarea la provocările vieții universitare. Scopul a fost de a le oferi elevilor o perspectivă cât mai realistă asupra pregătirii necesare atât pentru viața de student, cât și pentru viitoarea activitate profesională.

În cadrul vizitelor, elevii au descoperit și căminele renovate cel mai recent din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” – T9, T10 și T11, având ocazia să cunoască condițiile de cazare oferite de universitate. Ulterior, au participat la un „Garden Party” organizat la Iulius Mall, unul dintre partenerii manifestărilor de marți. Programul s-a încheiat cu o vizită la teatru, unde elevii și profesorii au urmărit piesa „Generația ZET | Povestea unui Suferman cu Glugă”, spectacol pus în scenă de actorii Ateneului Național din Iași, de asemenea partener al proiectului.

O universitate deschisă tuturor tinerilor care își doresc să învețe

Activitățile și vizitele de marți, 17 noiembrie, se înscriu în demersurile Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași de a susține accesul echitabil la învățământul superior și de a apropia universitatea de elevii care au mai puține oportunități de informare și orientare educațională. Totodată, organizatorii și-au propus să le arate tinerilor că au la dispoziție mai multe resurse decât și-ar imagina pentru a-și continua studiile.

„Studenția este o perioadă irepetabilă în viața fiecăruia. Este despre experiențe, prietenii, entuziasm, descoperiri și, mai ales, despre șansa de a-ți construi propriul drum. Dar pentru ca această experiență să devină posibilă, fiecare tânăr trebuie să aibă șansa de a ajunge la universitate, indiferent de mediul din care provine. Nu putem vorbi despre educație cu adevărat incluzivă dacă oportunitățile rămân inaccesibile pentru o parte dintre tineri. Ne dorim ca elevii care ne-au vizitat să fi plecat de la Iași cu mai mult decât amintirea unei zile frumoase: cu încrederea că pot deveni studenți și că există o comunitate universitară pregătită să îi primească și să îi sprijine. Universitatea trebuie să fie un loc al șanselor, al dezvoltării și al curajului de a schimba lumea”, a transmis prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2026-F-0601 – „Echitate și incluziune socială – Comunitatea TUIASI”, o inițiativă dedicată sprijinirii accesului la învățământul superior pentru tinerii care provin din medii defavorizate sau din comunități rurale și mic-urbane din regiunea Moldovei. Cele nouă licee participante din șase județe ale Moldovei sunt: Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” din Pomârla, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” din Hălăucești, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Codăești, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negrești, Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” din Podu Turcului, Liceul Tehnologic Coțușca, Liceul „Mihail Sadoveanu” din Borca și Liceul Tehnologic Răchitoasa.