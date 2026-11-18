Ștefan Lătescu vs Donovan Wisse – înfruntarea de senzație în Gala Glory de la Arnhem, Olanda, pe 12.12.2026!!! Luptărorul de kickboxing Ștefan Lătescu, de la clubul Scorpions Iași, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.11 2026.

Luptătorul român de kickboxing Ștefan Lătescu, de la clubul Scorpions Iași îl va înfrunta pe Donovan Wisse la gala GLORY Collision 10, pe 12 decembrie 2026, la arena GelreDome din Arnhem, Olanda.

Publicat de mihaipohoata, 18 noiembrie 2026, 12:26



Ștefan Lătescu îl înlocuiește pe Miloš Cvjetićanin, care s-a retras din cauza unei accidentări.

Confruntarea este programată la categoria Semigrea (Light Heavyweight) și funcționează ca un meci eliminatoriu pentru titlul mondial.

Așteptăm cu nerăbdare înfruntarea dintre Ștefan Lătescu, supranumit „Golden Boy”, antrenat la Scorpions Iași de Mihai Constantin, șlefuitorul de diamante al celui mai prolific club de kickboxing al României în performanța la vârf, „Golden Boy” fiind cotat în topul categoriei semigrea în GLORY și Donovan Wisse din Suriname, fost campion dominant la categoria mijlocie și desemnat Fighter of the Year în 2023.

În premieră absolută Ștefan Lătescu a oferit această veste ascultătorilor Radio România Iași, prin interviul pe care mi l-a acordat după ce a acceptat meciul împotriva lui Donovan Wisse, interviu pe care vi-l propun spre audiție exclusivă astăzi, miercuri, 18 noiembrie 2026, în intervalul orar 12:45 – 12:50, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de asemenea de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Mihai Constantin, antrenor de kickboxing și creatorul clubului Scorpions Iași.