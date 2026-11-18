„Frecvența fundamentală”, expoziție de sculptură semnată de Alexandru Solinschi, la Iași. Bună Dimineața cu George Marici
Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 09:08
În perioada 20-30 noiembrie 2026, la Galeria Studio 7/9, str. Alexandru Lapusneanu 7-9, are loc expoziția de sculptură „FRECVENȚA FUNDAMENTALĂ” semnată de Solinschi Alexandru.
Totodată, vineri, 27 noiembrie, la orele 17.00, vă aștept la vernisajul expoziției ce va avea ca invitați pe distinșii: Critic de artă, Cercetător științific, dr. Mirela STEFĂNESCU, Prof. univ. dr. Constantin TOFAN și scriitorul Liviu APETROAIE!
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