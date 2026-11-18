#StareaEducației (INTERVIU) Educația timpurie, fundația întregii vieți. Valentina Secară, educator și psiholog:” Un copil mic nu învață atunci când stă liniștit, ci atunci când explorează. Una dintre cele mai mari vulnerabilități ale sistemului este pregătirea celor care interacționează zilnic cu copiii. Formarea nu ar trebui să se limiteze la acumularea unor informații, ci trebuie să ofere experiențe practice și strategii concrete.”

Primii ani de viață sunt decisivi pentru dezvoltarea unui copil, iar experiențele pe care acesta le trăiește în familie, creșă și...