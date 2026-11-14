Primul român premiat de Alianța Civilizațiilor din cadrul ONU- la ”Weekend cu prieteni”, cu Mihaela Steliana Munteanu (14.11.2026)

Marius Dumitrescu de la Asociația Suryam și Mureș Hub este primul român premiat de Alianța Civilizațiilor din cadrul ONU pentru proiectul „Integration Atlas”. România, e o țară care a trecut de la ”exportul” de migranți, la destinație pentru refugiați și migranți. În actualul context în care discursul extremist tinde să activeze românii împotriva migranților, manipulând și dezinformând. Marius Dumitrescu a găsit o soluție: să folosească tehnologia ca motor de empatie. Urmăriți interviul realizat în exclusivitate la Radio România Iași de Mihaela Munteanu.

Publicat de mihaelamunteanu, 14 noiembrie 2026, 19:19



În 14 noiembrie 2026 am discutat la ”Weekend cu prieteni”, cu Marius Dumitrescu, de la Asociația Suryam și Mureș Hub, care este primul român premiat de Alianța Civilizațiilor din cadrul ONU pentru un proiect numit „Integration Atlas”.

Marius vine cu o idee creativă care să stimuleze integrarea, interculturalitatea în România.

Așa cum știm, România, e o țară care a trecut de la ”exportul” de migranți în toată lumea, la destinație pentru refugiați și migranți.

Suntem dispuși să-i integrăm pe străinii care vin în țara noastră?

Ar trebui să fim, pentru că anual economia noastră se sprijină pe forța de muncă adusă dinafară și fără de care multe firme nu ar funcționa. În plus, acești oameni vin în România și produc aici, muncesc legal și interesul nostru ca țară este să le facilităm integrarea pentru ca ei să producă în continuare.

Neglijând aceste aspecte însă, în actualul context politic, discursul extremist tinde să activeze românii împotriva migranilor, manipulând și dezinformând. Au fost câteva situații dramatice relatate de presă în care migranți economici au fost ținta unor reacții nepotrivite din partea unor români.

Cum îi facem pe concetățenii noștri să devină mai tolaranți, mai empatici și să nu se lase atrași în cursa extremisnului?

Fix pentru că a găsit o soluție, Marius Dumitrescu a fost premiat de ONU.

Tehnologia activează empatia!

Urmăriți interviul realizat în exclusivitate la Radio România Iași de Mihaela Munteanu și aflați detalii: