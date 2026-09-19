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În Italia, campanie de prevenire a violenței asupra femeilor românce stabilite în peninsulă. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (20.09.2026)

În Italia, campanie de prevenire a violenței asupra femeilor românce stabilite în peninsulă. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (20.09.2026)

Publicat de hdaraban, 19 septembrie 2026, 12:08

Campania „Dragostea poartă pantofi roșii” cu un flash mob în centrul Romei pe tema conștientizării și prevenirii violenței împotriva femeilor a depășit granițele țării noastre și a ajuns și în mijlocul româncelor din capitala italiană.

La eveniment au participat și alte femei venite special din alte țări. Un reportaj realizat de Elena Postelnicu.

 

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