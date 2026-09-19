Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 08:51

Desemnarea liberalului Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru va deveni oficială luni, dar cele trei formaţiuni care îl susţin, PNL, USR şi UDMR, au început demersurile pentru formarea cabinetului şi conturarea programului de guvernare, care trebuie finalizate în termen de 10 zile.

Între timp, este nevoie şi de obţinerea sprijinului de a încă cel puţin 47 de parlamentari pentru ca noul cabinet să primească votul de învestitură.

Siegfried Mureşan: Sunt conştient că România are nevoie de un guvern serios şi credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Ştiu că România a câştigat încredere, credibilitate în ultimul an. Ştiu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut şi trebuie să continuăm pe acest drum. Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm priorităţile programului de guvernare şi obiectivul nostru este ca pe baza priorităţilor programului de guvernare să avem o discuţie cu parlamentarii din Parlamentul României. (Rador/ FOTO agerpres.ro)