Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan

Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan

Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 08:51

Desemnarea liberalului Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru va deveni oficială luni, dar cele trei formaţiuni care îl susţin, PNL, USR şi UDMR, au început demersurile pentru formarea cabinetului şi conturarea programului de guvernare, care trebuie finalizate în termen de 10 zile.

Între timp, este nevoie şi de obţinerea sprijinului de a încă cel puţin 47 de parlamentari pentru ca noul cabinet să primească votul de învestitură.

Siegfried Mureşan: Sunt conştient că România are nevoie de un guvern serios şi credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Ştiu că România a câştigat încredere, credibilitate în ultimul an. Ştiu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut şi trebuie să continuăm pe acest drum. Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm priorităţile programului de guvernare şi obiectivul nostru este ca pe baza priorităţilor programului de guvernare să avem o discuţie cu parlamentarii din Parlamentul României. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 19:38

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni, când decretul prezidenţial, care va fi semnat...

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni
Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 18:36

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre. Niciun stat membru al Uniunii...

Comisia Europeană a aprobat Planul de Acţiune înaintat de România pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre
Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungeşte criza politică
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 17:29

Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungeşte criza politică

România este într-o cursă contracronometru pentru a evita retrogradarea la categoria ‘junk’ (nerecomandat pentru investiţii –...

Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungeşte criza politică
Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 16:44

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului

Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit...

Guvern: Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 15:55

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat, vineri, că începe redactarea programului de guvernare, împreună cu PNL, USR şi UDMR,...

Siegfried Mureșan: Începem redactarea programului de guvernare, iar la începutul săptămânii viitoare vom avea discuții cu parlamentarii
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 15:52

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna mâine, la Bistriţa, decretul prin care îl nominalizează pe europarlamentarul Siegfried...

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va semna sâmbătă decretul prin care îl nominalizează pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 14:12

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR. Siegfried...

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan a susținut la Palatul Parlamentului, declaraţii de presă
Naţional vineri, 18 septembrie 2026, 11:50

Nicuşor Dan: O să semnez mâine, la Bistriţa, decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va semna sâmbătă decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru,...

Nicuşor Dan: O să semnez mâine, la Bistriţa, decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier