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PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România

PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 08:49

Obţinerea unei majorităţi parlamentare de 233 de voturi se anunţă un obiectiv greu de atins, în condiţiile în care formaţiunile care-l susţin pe Siegfried Mureşan împreună cu Grupul Minorităţilor Naţionale mai au nevoie de 47 de voturi, iar deciziile politice care exclud anumite variante de colaborare între partide nu au fost anulate.

De partea sa, PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România, inclusiv măsurile economice de protejare a populaţiei şi de susţinerea companiilor româneşti, după cum a precizat, la Radio România Actualitaţi, senatorul social-democrat Marius Budăi.

Marius Budăi: Să ne spună cum va face să apere puterea de cumpărare a cetăţenilor, să o crească. Cum va face să scadă inflaţia. Care sunt propunerile, care sunt gândurile faţă de fiscalitate. Va continua cu creşterea TVA, nu va continua cu creşterea TVA. Până la discuţiile despre majorităţi, noi am solicitat public domnului Siegfried Mureşan să ne spună foarte clar dacă vrea să schimbe politicile domnului Bolojan sau vrea să le continue. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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