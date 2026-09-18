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Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungeşte criza politică

Fitch spune că România ar putea fi retrogradată la ‘junk’ dacă se prelungeşte criza politică

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 17:29

România este într-o cursă contracronometru pentru a evita retrogradarea la categoria ‘junk’ (nerecomandat pentru investiţii – n.r.), în contextul în care o criză politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală, a declarat Malgorzata Krzywicka, analistă la agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings, pentru Bloomberg.

La finele lunii iulie, Fitch a menţinut ratingul suveran al României la ‘BBB minus’, cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul calificativ din categoria ‘investment grade’. Fitch urmează să dea publicităţii o nouă evaluare a ratingului suveran al României în luna ianuarie 2027.

Capacitatea guvernului de la Bucureşti de a reduce şi mai mult deficitul bugetar şi de a prezenta un buget credibil pentru anul următor vor fi esenţiale pentru evaluarea bonităţii ţării pe termen scurt, a subliniat Malgorzata Krzywicka.

‘Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcţional, cu atât se ridică mai multe întrebări cu privire la predictibilitatea fiscală şi la capacitatea de a realiza ajustările necesare’, a subliniat Malgorzata Krzywicka.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moţiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

Potrivit Bloomberg, o altă încercare eşuată de a aproba un guvern ar apropia România de alegeri anticipate, prelungind incertitudinea şi sporind riscurile pentru buget şi pentru ratingul de ţară.

Malgorzata Krzywicka a semnalat că pragul pentru menţinerea ratingului creşte cu fiecare săptămână de criză politică. ‘Ceea ce trebuia să fie o remaniere guvernamentală relativ de scurtă durată, la momentul căderii guvernului în primăvară, s-a prelungit dincolo de vară. Iar acum am trecut deja de jumătatea lunii septembrie şi încă nu avem o soluţie’, a mai spus analista Fitch.

Aceasta a afirmat că România are nevoie de o corecţie suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru a contribui la stabilizarea creşterii datoriei publice pe termen mediu. Fitch estimează în prezent deficitul bugetar al României pentru 2026 la 5,9% din PIB, sub ţinta de 6,2% stabilită de guvern.

În opinia analiştilor de la Fitch, îmbunătăţirea colectării impozitelor este una dintre metodele-cheie de reducere a deficitului în anii următori, întrucât ‘marja de manevră este limitată pe partea cheltuielilor’ după măsurile de austeritate deja implementate.

Krzywicka a respins argumentele potrivit cărora stimularea creşterii economice ar putea înlocui consolidarea fiscală. ‘Sunt câştiguri marginale. Sunt departe de amploarea ajustării pe care România trebuie să o realizeze. O creştere economică mai robustă, în sine, nu va rezolva problema deficitelor mari’, a adăugat analista agenţiei de evaluare financiară Fitch Rating, Malgorzata Krzywicka. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)

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