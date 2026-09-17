Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele Nicuşor Dan – consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier

Preşedintele Nicuşor Dan – consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier

Preşedintele Nicuşor Dan – consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier

Publicat de Andreea Drilea, 17 septembrie 2026, 11:50


LIVE: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – POT.

LIVE: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – Minoritățile Naționale.

LIVE VIDEO: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – UDMR

VIDEO: Declarații susținute de președintele USR, Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni.

LIVE VIDEO: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – USR.

LIVE: Declarații ale delegației PNL după consultări.

LIVE VIDEO: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – PNL. Din delegația PNL fac parte președintele partidului, Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

LIVE VIDEO: Președintele AUR, George Simion, declarații după consultările cu Nicușor Dan.

LIVE VIDEO: Nicușor Dan, consultări cu Alianța pentru Unirea Românilor. Delegația AUR este formată din președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședinte formațiunii Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

VIDEO: Declarații de presă susținute de președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, la Palatul Cotroceni.

Consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru sunt programate să înceapă la această oră. Fiecare formațiune are alocate 30 de minute, iar PSD este primul partid invitat la discuții.

Din delegația PSD fac parte președintele partidului, Sorin Grindeanu, secretarul general al formațiunii, Claudiu Manda, Bogdan Ivan, Diana Tușa, Silvia Mihalcea, Ionuț Pucheanu.

LIVE VIDEO începând cu ora 9.00: Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat.

Preşedintele Nicuşor Dan invită, joi, la Palatul Cotroceni, preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Programul consultărilor este următorul:

* 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

* 09:30 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

* 10:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

* 10:30 – Uniunea Salvaţi România (USR);

* 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* 11:30 – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

* 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

* 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

* 13:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

* 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

* 14:00 – parlamentarii neafiliaţi.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moţiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

După demiterea Guvernului, preşedintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier – europarlamentarul Eugen Tomac.

Zece zile mai târziu, şeful statului l-a numit pe Adrian Veştea pentru a forma Guvernul, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat. Guvernul propus de Veştea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

De atunci, preşedintele Nicuşor Dan a avut consultări oficiale şi neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de Legislativ.

Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie. AGERPRES/FOTO captură video

Etichete:
Cameră/Înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa – respinsă de Biroul permanent
Naţional miercuri, 16 septembrie 2026, 15:03

Cameră/Înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa – respinsă de Biroul permanent

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, solicitarea grupurilor parlamentare ale USR şi PNL privind înfiinţarea unei comisii...

Cameră/Înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa – respinsă de Biroul permanent
Liderii politici aşteaptă să fie chemaţi la Palatul Cotroceni
Naţional miercuri, 16 septembrie 2026, 09:21

Liderii politici aşteaptă să fie chemaţi la Palatul Cotroceni

Liderii politici aşteaptă să fie chemaţi la Palatul Cotroceni, după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va urma o desemnare de premier....

Liderii politici aşteaptă să fie chemaţi la Palatul Cotroceni
Președintele Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 17:15

Președintele Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei

UPDATE ora 17:15 – Președintele Nicușor Dan califică violențele din Piața Victoriei ca fiind extrem de grave și le condamnă cu...

Președintele Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei
Elevii vor beneficia în continuare de transport gratuit cu trenul
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 15:03

Elevii vor beneficia în continuare de transport gratuit cu trenul

Elevii beneficiază și anul acesta de transport gratuit cu trenul. Ei au bilete și abonamente lunare gratuite la garnituri Regio, Interregio și...

Elevii vor beneficia în continuare de transport gratuit cu trenul
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 14:52

Executivul comunitar are în vedere o nouă taxă pentru platformele online

Uniunea Europeană vrea să introducă, de la 1 noiembrie, o nouă taxă pentru platformele online, pentru coletele cu valoare mică venite din afara...

Executivul comunitar are în vedere o nouă taxă pentru platformele online
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 12:47

METEO: Până pe 21 septembrie, temperaturi apropiate de normal și precipitații deficitare

Temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile obișnuite ale perioadei în următoarele 4 săptămâni, potrivit estimărilor...

METEO: Până pe 21 septembrie, temperaturi apropiate de normal și precipitații deficitare
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 12:28

Ministerul Finanţelor menţine pentru încă două săptămâni reducerea cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard

Ministerul Finanţelor a decis, astăzi, să menţină pentru încă două săptămâni reducerea cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard, în...

Ministerul Finanţelor menţine pentru încă două săptămâni reducerea cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard
Naţional marți, 15 septembrie 2026, 11:20

Classic Unlimited marchează 10 ani de la primul concert și pornește într-un nou turneu în România: 13 concerte, o expoziție și patru masterclass-uri

Classic Unlimited marchează 10 ani de la primul concert și pornește într-un nou turneu în România: 13 concerte, o expoziție și patru...

Classic Unlimited marchează 10 ani de la primul concert și pornește într-un nou turneu în România: 13 concerte, o expoziție și patru masterclass-uri