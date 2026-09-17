Preşedintele Nicuşor Dan – consultări cu reprezentanţii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui premier

Publicat de Andreea Drilea, 17 septembrie 2026, 11:50



LIVE: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – POT.

LIVE: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – Minoritățile Naționale.

LIVE VIDEO: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – UDMR

VIDEO: Declarații susținute de președintele USR, Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni.

LIVE VIDEO: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – USR.

LIVE: Declarații ale delegației PNL după consultări.

LIVE VIDEO: Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare – PNL. Din delegația PNL fac parte președintele partidului, Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

LIVE VIDEO: Președintele AUR, George Simion, declarații după consultările cu Nicușor Dan.

LIVE VIDEO: Nicușor Dan, consultări cu Alianța pentru Unirea Românilor. Delegația AUR este formată din președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședinte formațiunii Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

VIDEO: Declarații de presă susținute de președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, la Palatul Cotroceni.

Consultările președintelui Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru sunt programate să înceapă la această oră. Fiecare formațiune are alocate 30 de minute, iar PSD este primul partid invitat la discuții.

Din delegația PSD fac parte președintele partidului, Sorin Grindeanu, secretarul general al formațiunii, Claudiu Manda, Bogdan Ivan, Diana Tușa, Silvia Mihalcea, Ionuț Pucheanu.

LIVE VIDEO începând cu ora 9.00: Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat.

Preşedintele Nicuşor Dan invită, joi, la Palatul Cotroceni, preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Programul consultărilor este următorul:

* 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

* 09:30 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

* 10:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

* 10:30 – Uniunea Salvaţi România (USR);

* 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

* 11:30 – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

* 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

* 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

* 13:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

* 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

* 14:00 – parlamentarii neafiliaţi.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moţiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.

După demiterea Guvernului, preşedintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier – europarlamentarul Eugen Tomac.

Zece zile mai târziu, şeful statului l-a numit pe Adrian Veştea pentru a forma Guvernul, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat. Guvernul propus de Veştea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

De atunci, preşedintele Nicuşor Dan a avut consultări oficiale şi neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de Legislativ.

Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie. AGERPRES/FOTO captură video