Premierul Ilie Bolojan cere numirea urgentă a unui premier credibil şi propune un guvern tehnocrat de tranziţie

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2026, 08:43

Premierul interimar Ilie Bolojan cere instalarea cât mai rapidă a unui nou guvern şi afirmă că primul pas pentru deblocare este desemnarea de către preşedintele României a unui premier credibil.

Într-o postare pe Facebook, el spune că prelungirea provizoratului poate duce la creşterea dobânzilor la împrumuturile României, afectarea ratingului de ţară şi dificultăţi în finanţarea unor domenii precum sănătatea şi transporturile. Bolojan susţine că este necesară şi o rectificare bugetară, precum şi pregătirea bugetului pentru 2027.

El respinge ideea demisiei miniştrilor din guvernul demis, considerând că aceasta ar accentua criza şi ar bloca activitatea executivului.

Premierul interimar mai afirmă că soluţia firească ar fi fost un guvern politic, dar, în lipsa unui acord între partide, consideră necesară formarea unui guvern tehnocrat, autentic, cu profesionişti independenţi politic, care să aibă obiective clare şi limitate: rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor privind PNRR şi elaborarea bugetului pentru anul viitor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro