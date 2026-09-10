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Bursa de Valori Bucureşti continuă să fie la această oră în scădere pe toţi indicii

Bursa de Valori Bucureşti continuă să fie la această oră în scădere pe toţi indicii

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 septembrie 2026, 16:30

Bursa de Valori Bucureşti continuă să fie la această oră în scădere pe toţi indicii.

Cel principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistrează o depreciere de 1.35 la sută, iar indicele BET-Plus, care reflectă evoluţia celor mai lichide de acţiuni, are un declin de peste un procent.

Pe minus este şi indicele care reflectă randamentul fondurilor de investiţii, 1.16 la sută.

Analiştii financiari, citaţi de reporterul Iulian Olescu, consideră că au apărut simultan mai multe motive de prudenţă, legate de incetitudinile fiscale şi bugetare, riscurile politice şi semnele de întrebare privind evoluţia dobânzilor. La acestea se adaugă problemele specifice unor companii importante din sectorul energetic. (Rador/ FOTO

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