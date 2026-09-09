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Anul 2026 va fi declarat „Anul Grigore Constantin Moisil”

Anul 2026 va fi declarat „Anul Grigore Constantin Moisil”

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 17:15

Anul 2026 va fi declarat „Anul Grigore Constantin Moisil”, după ce deputaţii au adoptat iniţiativa legislativă prin care este marcată împlinirea a 120 de ani de la naşterea academicianului, considerat părintele informaticii româneşti.

Acesta a pus bazele primei specializări de profil din România şi a fondat Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti, unde au fost pregătite primele generaţii de programatori români.

Liderul deputaţilor grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Varujan Pambuccian: Datorită lui Moisil, avem învăţământ liceal şi universitar, lui îi datorăm toată dezvoltarea de după anii ’50 a domeniului. A fost un mare matematician, a fost un mare specialist în logică, a avut articole strălucite în domeniul mecanicii teoretice, este unul dintre oamenii care au pus România pe harta intelectuală a lumii.

Actul normativ va fi transmis preşedintelui pentru promulgare. (Rador/ FOTO cdep.ro)

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