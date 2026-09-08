Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 septembrie 2026, 14:03

Iniţiatorii proiectului naţional #SiguranţaOnline pun la dispoziţia elevilor, părinţilor şi profesorilor o serie de resurse gratuite pentru recunoaşterea şi prevenirea riscurilor din mediul digital, cu ocazia începerii noului an şcolar, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

Potrivit sursei citate, chestionarele interactive, poveştile educative, ghidurile practice şi testele de vigilenţă digitală pot fi folosite, atât acasă, cât şi în cadrul activităţilor desfăşurate la şcoală.

Un studiu intitulat ‘Siguranţa copiilor în mediul online’, realizat de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Poliţiei Române, arată că un copil din patru nu vorbeşte cu nimeni despre experienţele negative întâlnite pe Internet.

De asemenea, deşi aproximativ trei sferturi dintre elevi declară că se simt în siguranţă online, aceştia s-au confruntat cu situaţii precum accesarea accidentală a unor materiale nepotrivite, infectarea dispozitivelor cu programe maliţioase, compromiterea conturilor sau primirea unor mesaje cu conţinut sexual.

Proiectul naţional #SiguranţaOnline reuneşte şi recomandă o serie de resurse gratuite, dezvoltate atât în cadrul proiectului, cât şi de partenerii săi, prin care elevii, părinţii şi profesorii pot învăţa să recunoască tentativele de fraudă, mesajele suspecte, conţinutul manipulat şi alte riscuri din mediul digital.

Astfel, pentru copii şi adolescenţi, quiz-urile #SiguranţaOnline îi ajută să îşi verifice cunoştinţele despre fraude, mesaje suspecte şi programe maliţioase, iar pentru cei mai tineri este disponibil şi The Tricky Test, o experienţă interactivă dedicată siguranţei online;

Totodată, seria ‘The Websters’ prezintă, prin poveşti şi situaţii uşor de înţeles, riscurile pe care copiii le pot întâlni pe Internet şi comportamentele care îi pot proteja, în timp ce materialul video ‘Parola de familie’, parte din campania susţinută de Mastercard, explică un mecanism simplu prin care copiii pot verifica dacă o solicitare aparent venită din partea unei persoane apropiate este reală.

În acelaşi timp, recomandările preventive pentru elevii de toate vârstele, reunite de Poliţia Română în ‘Ghidul Super-Eroului Sigur’, îi ajută pe copii să recunoască situaţiile de risc şi să adopte comportamente care îi protejează la şcoală, acasă şi în spaţiul public.

Pentru părinţi, campania pune la dispoziţie două chestionare interactive dezvoltate în cadrul proiectului #SiguranţaOnline – ‘Ştii să spui STOP Malware?’ şi ‘Te fereşti de fraudele online sau cazi în capcană?’, pentru a-i ajuta să îşi testeze cunoştinţele şi să recunoască mai uşor tentativele de fraudă şi ameninţările digitale.

În plus, Ghidul de control parental pentru protecţia minorilor în mediul digital, realizat de DNSC, oferă informaţii despre configurarea instrumentelor de control parental şi adaptarea măsurilor de protecţie la vârsta copilului, iar Ghidul practic de protecţie digitală pentru utilizatori include recomandări privind parolele, autentificarea în doi paşi, actualizarea dispozitivelor, protejarea datelor bancare, linkurile suspecte şi utilizarea reţelelor Wi-Fi publice.

Mai mult, testul de vigilenţă digitală îi ajută pe utilizatori să îşi exerseze capacitatea de a diferenţia conţinutul legitim de materialele manipulate sau de potenţialele ameninţări digitale. De asemenea, recomandările preventive pentru părinţi, pregătite de Poliţia Română pentru începutul anului şcolar, oferă sfaturi practice despre protejarea copiilor şi prevenirea situaţiilor de risc.

În ceea ce îi priveşte pe profesori, iniţiatorii proiectului aduc quiz-uri, poveşti şi materiale video ce pot fi utilizate în cadrul orelor de dirigenţie sau al activităţilor de educaţie digitală.

‘Pornind de la situaţiile prezentate, profesorii pot discuta cu elevii despre conturi false, tentative de manipulare, cyberbullying, protejarea identităţii, fraude şi modalităţile prin care pot cere ajutor. Prima regulă de siguranţă: copilul trebuie să ştie că poate cere ajutor Instrumentele de control parental pot reduce o parte dintre riscuri, dar nu pot înlocui dialogul. Copiii trebuie să ştie că pot povesti unui părinte sau unui profesor despre o situaţie care îi sperie, îi face să se simtă inconfortabil sau le solicită să păstreze un secret, fără teama că vor fi certaţi sau că li se va lua imediat accesul la Internet’, se arată în comunicatul DNSC.

Informaţii detaliate şi resurse gratuite despre protecţia copiilor şi a adulţilor în mediul digital sunt disponibile pe www.sigurantaonline.ro, iar incidentele de securitate cibernetică pot fi raportate către DNSC la numărul 1911 sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro.

Proiectul naţional #SiguranţaOnline este iniţiat de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, Poliţia Română, şi Asociaţia Română a Băncilor. (Agerpres/ FOTO dnsc.ro)