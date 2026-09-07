CSAT: Consolidarea posturii SUA în ţara noastră reprezintă o investiţie strategică în securitatea României

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 19:25

UPDATE, ora 19:20 – Consolidarea posturii militare a SUA în ţara noastră reprezintă o investiţie strategică în securitatea României, informează Administraţia Prezidenţială, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

‘În contextul în care Statele Unite ale Americii se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa, Consiliul a evaluat stadiul actual şi etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenţei trupelor şi capabilităţi americane în ţara noastră. Membrii Consiliului consideră că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în ţara noastră reprezintă o investiţie strategică în securitatea României şi un factor esenţial pentru descurajarea şi apărarea Flancului Estic al NATO şi a întregului spaţiu euroatlantic’, se arată în comunicatul transmis luni după şedinţa CSAT.

Astfel, membrii Consiliului au stabilit că elementele specifice ale sprijinului naţiunii gazdă (Host Nation Support) oferit de România, adaptat cerinţelor operaţionale şi logistice ale forţelor americane, ‘sunt analizate în prezent în cadrul unui efort interinstituţional care va fundamenta, în perioada imediat următoare, adoptarea unor decizii concrete’.

Pe ordinea de zi a Consiliului s-au aflat, de asemenea, teme privind consolidarea capabilităţilor operaţionale ale Armatei României şi adaptarea planificării strategice la noile realităţi geopolitice.

În cadrul şedinţei, membrii CSAT au definit direcţii de acţiune pentru modernizarea sistemului naţional de apărare în concordanţă cu standardele şi exigenţele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluţiilor actuale din mediul de securitate regional şi global.

În acest sens, Consiliul a aprobat Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036.

‘Acest document programatic asigură corelarea optimă între necesităţile operaţionale de echipamente militare şi resursele financiare multianuale alocate apărării. Totodată, Planul facilitează consolidarea capabilităţilor existente şi introducerea altora noi, sustenabile, flexibile şi mobile, în măsură să răspundă riscurilor şi ameninţărilor curente’, precizează Administraţia Prezidenţială.

Sursa citată aminteşte că România s-a angajat, alături de aliaţi, la Summitul NATO de la Haga din 2025 ca, până în anul 2035, să majoreze alocarea bugetară până la 5% din PIB: 3,5% pentru cheltuieli pentru apărare şi 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu.

‘Creşterea alocaţiilor bugetare pentru apărare reprezintă o oportunitate pentru industria de profil din România, care se poate astfel moderniza prin atragerea de tehnologii performante şi know-how, inclusiv prin colaborarea cu companii consacrate în domeniu’, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Totodată, a fost aprobat Programul privind transformarea, dezvoltarea şi înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în Analiza Strategică a Apărării, aprobată de CSAT în anul 2025.

‘Nivelul de ambiţie al Armatei României este definit de necesitatea descurajării, combaterii şi contracarării ameninţărilor şi provocărilor la adresa integrităţii teritoriale, a suveranităţii naţionale, a stabilităţii şi a progresului economic, precum şi de gestionarea optimă a responsabilităţilor privind apărarea colectivă. Se menţine necesitatea creşterii capacităţii de luptă a structurii de forţe, ceea ce impune o alocare suficientă a fondurilor pentru toate categoriile de costuri, cu accent pe înzestrare, operare şi pregătire pentru luptă’, se menţionează în comunicat.

În privinţa dezvoltării industriei naţionale de apărare, prin modernizare şi capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanţă, CSAT a aprobat Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, elaborat de Grupul de lucru interinstituţional constituit la nivelul Executivului şi dedicat unor achiziţii specifice de capabilităţi.

‘Toate aceste decizii politice, militare şi industriale răspund angajamentelor României pentru protejarea suveranităţii naţionale şi consolidarea securităţii spaţiului aliat’, transmite Administraţia Prezidenţială. (Agerpres)

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse subiecte referitoare la Planul de înzestrare a Armatei României 2027 – 2036, Programul Armata României 2044, Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13 august 2026, termeni de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa.

De asemenea, pe agendă s-a aflat şi consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României.

În cadrul şedinţei CSAT au mai fost analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)