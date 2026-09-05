Noul an şcolar aduce câteva schimbări

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 09:52

Anul şcolar care începe luni aduce o serie de noutăţi şi schimbări.

În ceea ce priveşte învăţământul primar şi gimnazial, încep să fie introduse standardele de evaluare, iar profesorii sunt încurajaţi să le aplice pentru ca la nivel naţional să existe criterii comune care grupează trei niveluri de performanţă: de bază, consolidat şi avansat.

Standardele de evaluare nu înlocuiesc notele, dar sunt menite să aducă la un numitor comun argumentele pentru acordarea unei note, indiferent de unitatea de învăţământ. Nota 7 – de exemplu – să indice acelaşi nivel pentru orice copil de aceeaşi clasă, la orice şcoală ar fi.

Sunt noutăţi şi pentru elevii de liceu, însă cel mai probabil nu şi în privinţa admiterii. Prevederea în baza căreia unele colegii ar fi putut organiza examene suplimentare ajunge săptămâna viitoare la votul final în Parlament cu raport de respingere, susţinut de toţi senatorii din comisia pentru învăţământ.

Varianta anulării și nu a amânării, pentru care au existat de asemenea propuneri, a fost solicitată de reprezentanți ai elevilor, ai părinților, dar și de specialiști și oameni politici, care au criticat noua regulă introdusă în Legea învățământului încă de acum 3 ani.

Membrii Comisiei pentru Învățământ au mai convenit că este nevoie și de un alt tip de Evaluare Națională, în baza căreia se face acum admiterea la liceu.

Însă, copiii care intră luni în ultimul an de gimnaziu vor susține aceleași examene la Limba română și la Matematică.

Vor fi în schimb noutăți pentru elevii care încep clasa a 9-a, programe noi, pentru care însă nu există încă manuale, accent mai mare pe specializare și flexibilitate pentru profesori în gestionarea timpului alocat activității didactice.

În aceste condiții și Bacalaureatul din 2030 va fi diferențiat în funcție de specializare. Va include evaluare la două limbi străine în loc de una în prezent și o probă scrisă în plus.

Evaluările de competențe sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar. De altfel, această soluție, aplicată și în trecut pentru unele generații, revine în acest an școlar.

Bacalaureatul 2027 are programată o primă etapă în luna aprilie, iar cei care încep acum ultimul an de liceu vor susține și probele scrise mai devreme decât anul acesta, începând cu 14 iunie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro