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Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va desemna un candidat pentru funcţia de premier în zilele următoare

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va desemna un candidat pentru funcţia de premier în zilele următoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 09:29 / actualizat: 4 septembrie 2026, 10:32

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va desemna un candidat pentru funcţia de premier în zilele următoare.

Şeful statului a explicat că, deşi în perioada vacanţei parlamentare procedura de investire a noului guvern ar fi fost dificil de realizat, discuţii pe acest subiect au existat permanent.

Nicuşor Dan: Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern. Au existat discuţii toată această perioadă. Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranşăm programul.

Preşedintele României a făcut aceste precizări ieri, după vizita surpriză la sediul CSM, unde a cerut o situaţie actualizată a dosarelor în care sunt vizaţi judecători sau procurori şi vechimea acestora.

Nicuşor Dan a declarat că imaginea justiţiei şi încrederea cetăţenilor în statul român pot fi consolidate prin pedepsirea persoanelor din mediul judiciar care comit infracţiuni. Şeful statului a subliniat că, din acest motiv, este foarte importantă activitatea de investigare a infracţiunilor de corupţie săvârşite de magistraţi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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