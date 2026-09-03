Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Cei care vor da examen pentru permisul de conducere categoria B vor susţine şi o probă practică

Cei care vor da examen pentru permisul de conducere categoria B vor susţine şi o probă practică

Cei care vor da examen pentru permisul de conducere categoria B vor susţine şi o probă practică

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2026, 10:00

Cei care vor da examen pentru permisul de conducere categoria B vor susţine şi o probă practică prin care li se va verifica obligatoriu aptitudinile în cazul manevrelor tehnice de bază necesare pentru controlul şi manevrarea în siguranţă a autovehiculului.

Un proiect de lege adoptat, miercuri, de Senat prevede că această verificare nu presupune instituirea unei probe distincte în poligon sau o infrastructură suplimentară de reexaminare.

În timpul dezbaterilor, senatorul USR, Marius Bode, ne-a explicat de ce formaţiunea sa nu susţine proiectul de lege.

Marius Bode, senator USR: Proiectul acesta a pornit cu o idee spectaculos de retrogradă, să reintroducem poligonul pentru categoria de permis B ca probă separată şi eliminatorie, adică încă o probă, încă o programare, timp de aşteptare suplimentar pentru candidaţi, după care în comisii şi-au dat seama că nu prea merge şi au scos poligonul şi a rămas o carcasă goală. Am pornit de la revoluţionarea examenului auto şi am ajuns să scriem în lege că la examenul de conducere trebuie verificat dacă omul ştie să conducă.

În replică, senatorul AUR, Nicolae Vlahu, a afirmat că amendamentele aduse legii reglementează obligaţiile unui candidat la examenul pentru permisul auto.

Nicolae Vlahu, senator AUR: Vorbim despre parcare, vorbim despre întoarcere în spaţii înguste, chestiuni care vor fi obligatoriu de exercitat, aceste manevre, în cadrul probei practice. Nu este vorba despre introducerea unui test separat în interiorul unui poligon. Deci este o chestiune bună pentru siguranţa rutieră, această obligativitate a organului de examinare de a verifica în concret câteva chestiuni practice pentru siguranţa tuturor, inclusiv a noastră, cât şi a viitorilor conducători auto.

Senatul este prim for sesizat, votul decizional aparţine Camerei Deputaţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Societatea Română de Radiodifuziune au încheiat un acord de parteneriat pentru educație și prevenție în sănătatea orală
Naţional miercuri, 2 septembrie 2026, 12:40

Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Societatea Română de Radiodifuziune au încheiat un acord de parteneriat pentru educație și prevenție în sănătatea orală

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) au încheiat un acord de parteneriat, dedicat...

Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Societatea Română de Radiodifuziune au încheiat un acord de parteneriat pentru educație și prevenție în sănătatea orală
(UPDATE) ANSVSA a aplicat o nouă amendă şi a închis hotelul din judeţul Constanţa, unde s-a înregistrat o toxiinfecţie alimentară colectivă
Naţional miercuri, 2 septembrie 2026, 11:15

(UPDATE) ANSVSA a aplicat o nouă amendă şi a închis hotelul din judeţul Constanţa, unde s-a înregistrat o toxiinfecţie alimentară colectivă

UPDATE – ora 11:15 – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat o nouă amendă,...

(UPDATE) ANSVSA a aplicat o nouă amendă şi a închis hotelul din judeţul Constanţa, unde s-a înregistrat o toxiinfecţie alimentară colectivă
A început programul „Litoralul pentru toţi”
Naţional miercuri, 2 septembrie 2026, 09:20

A început programul „Litoralul pentru toţi”

A început programul „Litoralul pentru toţi”, care se va derula până la sfârşitul lunii. Sunt reduceri de până la 60% faţă de...

A început programul „Litoralul pentru toţi”
Peste 3400 de profesori din România și Republica Moldova s-au înscris la cea de-a V-a ediție a Festivalului Digital Predau Viitor, organizat de Asociația Techsoup
Naţional miercuri, 2 septembrie 2026, 07:04

Peste 3400 de profesori din România și Republica Moldova s-au înscris la cea de-a V-a ediție a Festivalului Digital Predau Viitor, organizat de Asociația Techsoup

Peste 3400 de profesori din România și Republica Moldova s-au înscris la cea de-a V-a ediție a Festivalului Digital Predau Viitor, organizat de...

Peste 3400 de profesori din România și Republica Moldova s-au înscris la cea de-a V-a ediție a Festivalului Digital Predau Viitor, organizat de Asociația Techsoup
Naţional marți, 1 septembrie 2026, 10:15

Acciza la motorină, redusă cu 25% de la 1 septembrie

Acciza aplicabilă motorinei standard va fi redusă temporar cu 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026, a anunţat Ministerul Finanţelor. Reducerea...

Acciza la motorină, redusă cu 25% de la 1 septembrie
Naţional luni, 31 august 2026, 11:30

Gala Tânărului Actor HOP şi-a desemnat aseară câştigătorii la Teatrul de Stat din Constanţa

Gala Tânărului Actor HOP şi-a desemnat aseară câştigătorii la Teatrul de Stat din Constanţa. Marele premiu „Ştefan Iordache” i-a...

Gala Tânărului Actor HOP şi-a desemnat aseară câştigătorii la Teatrul de Stat din Constanţa
Naţional luni, 31 august 2026, 08:26

România a avut un deficit bugetar de 2,34% din PIB la sfârşitul lui iulie

Bugetul consolidat al României a înregistrat un deficit de 2,34% din producţia economică la sfârşitul lunii iulie, a spus luni Ministerul...

România a avut un deficit bugetar de 2,34% din PIB la sfârşitul lui iulie
Naţional luni, 31 august 2026, 07:13

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza mâine, pe 1 septembrie, o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. El...

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza o rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului