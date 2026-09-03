Cei care vor da examen pentru permisul de conducere categoria B vor susţine şi o probă practică

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2026, 10:00

Cei care vor da examen pentru permisul de conducere categoria B vor susţine şi o probă practică prin care li se va verifica obligatoriu aptitudinile în cazul manevrelor tehnice de bază necesare pentru controlul şi manevrarea în siguranţă a autovehiculului.

Un proiect de lege adoptat, miercuri, de Senat prevede că această verificare nu presupune instituirea unei probe distincte în poligon sau o infrastructură suplimentară de reexaminare.

În timpul dezbaterilor, senatorul USR, Marius Bode, ne-a explicat de ce formaţiunea sa nu susţine proiectul de lege.

Marius Bode, senator USR: Proiectul acesta a pornit cu o idee spectaculos de retrogradă, să reintroducem poligonul pentru categoria de permis B ca probă separată şi eliminatorie, adică încă o probă, încă o programare, timp de aşteptare suplimentar pentru candidaţi, după care în comisii şi-au dat seama că nu prea merge şi au scos poligonul şi a rămas o carcasă goală. Am pornit de la revoluţionarea examenului auto şi am ajuns să scriem în lege că la examenul de conducere trebuie verificat dacă omul ştie să conducă.

În replică, senatorul AUR, Nicolae Vlahu, a afirmat că amendamentele aduse legii reglementează obligaţiile unui candidat la examenul pentru permisul auto.

Nicolae Vlahu, senator AUR: Vorbim despre parcare, vorbim despre întoarcere în spaţii înguste, chestiuni care vor fi obligatoriu de exercitat, aceste manevre, în cadrul probei practice. Nu este vorba despre introducerea unui test separat în interiorul unui poligon. Deci este o chestiune bună pentru siguranţa rutieră, această obligativitate a organului de examinare de a verifica în concret câteva chestiuni practice pentru siguranţa tuturor, inclusiv a noastră, cât şi a viitorilor conducători auto.

Senatul este prim for sesizat, votul decizional aparţine Camerei Deputaţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)