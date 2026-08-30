Moldova, vizată de Cod Galben de instabilitate. În vestul țării, temperaturile ajung la 37 de grade

|Intervalul : 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21;
Zonele afectate : Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat;
Mesaj :
MESAJ 2/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei
Luni (31 august), în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.
Notă: Duminică (30 august), în regiunile vestice și sud-vestice vor fi temperaturi maxime în jurul a 34 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.