Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Moldova, vizată de Cod Galben de instabilitate. În vestul țării, temperaturile ajung la 37 de grade

Moldova, vizată de Cod Galben de instabilitate. În vestul țării, temperaturile ajung la 37 de grade

Moldova, vizată de Cod Galben de instabilitate. În vestul țării, temperaturile ajung la 37 de grade

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2026, 10:18

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 30-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 30 august, ora 13 – 30 august, ora 20;
Zonele afectate : local Carpații Orientali, Meridionali și nord-vestul Moldovei;
Fenomene : instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului;
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 august, ora 13 – 30 august, ora 20
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului
Zone afectate: local Carpații Orientali, Meridionali și nord-vestul Moldovei

      În intervalul menționat, local în Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat 25…30 l/mp.

Notă: fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi și în restul zonei montane și pe arii restrânse în Transilvania și zonele submontane ale Moldovei.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 30-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21;
Zonele afectate : Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat;
Mesaj :

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei

      Luni (31 august), în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Notă: Duminică (30 august), în regiunile vestice și sud-vestice vor fi temperaturi maxime în jurul a 34 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

 

PROGNOZĂ SPECIALĂ

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

Luni (31 august),vremea va fi călduroasă după-amiază, mai ales în sudul și centrul Moldovei, iar disconfort termic va crește. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 28 și 31 de grade.

Etichete:
„Noaptea Muzeelor la Sate”
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 08:55

„Noaptea Muzeelor la Sate”

Într-o singură noapte, sute de porţi se deschid în satele României. Astăzi are loc „Noaptea Muzeelor la Sate”. Peste 180 de spaţii...

„Noaptea Muzeelor la Sate”
Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 08:52

Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate

Proiectele neterminate din PNRR ar putea fi salvate prin mutarea lor pe alte programe europene. Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor...

Dacă lucrările derulate prin PNRR nu sunt finalizate până la sfârşitul anului, primăriile vor trebui să returneze fondurile europene încasate
Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie
Naţional sâmbătă, 29 august 2026, 08:50

Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie

Aproape 720 de mii de consumatori vulnerabili au beneficiat, în această lună, de tichetul de energie, anunţă Agenţia Naţională pentru Plăţi...

Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie
3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs
Naţional vineri, 28 august 2026, 05:51

3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs

Aproximativ trei milioane de elevi şi preşcolari vor reveni pe 7 septembrie în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an şcolar va...

3 milioane de elevi şi preşcolari revin pe 7 septembrie în sălile de curs
Naţional joi, 27 august 2026, 11:36

Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale...

Cod galben de inundații în mai multe bazine hidrografice
Naţional joi, 27 august 2026, 10:14

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 27-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 27 august,...

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ și intensificări ale vântului
Naţional joi, 27 august 2026, 05:46

Nicușor Dan: Partidele din fosta coaliție și-au asumat eșecul neadoptării legii salarizării

România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat. Cele...

Nicușor Dan: Partidele din fosta coaliție și-au asumat eșecul neadoptării legii salarizării
Naţional miercuri, 26 august 2026, 16:05

Lazurca: Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină

Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcina desemnată, iar România face ‘exact’ acest lucru, a transmis,...

Lazurca: Fiecare ţară NATO trebuie să contribuie la partea sa din sarcină