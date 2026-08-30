Moldova, vizată de Cod Galben de instabilitate. În vestul țării, temperaturile ajung la 37 de grade

Intervalul : 30 august, ora 13 – 30 august, ora 20;

Zonele afectate : local Carpații Orientali, Meridionali și nord-vestul Moldovei;

Fenomene : instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului;

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MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 august, ora 13 – 30 august, ora 20

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului

Zone afectate: local Carpații Orientali, Meridionali și nord-vestul Moldovei

În intervalul menționat, local în Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat 25…30 l/mp.

Notă: fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi și în restul zonei montane și pe arii restrânse în Transilvania și zonele submontane ale Moldovei.