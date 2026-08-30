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(AUDIO) USV Iași: înscrierile pentru admiterea de toamnă continuă până pe 4 septembrie

(AUDIO) USV Iași: înscrierile pentru admiterea de toamnă continuă până pe 4 septembrie

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2026, 10:13

Pentru admiterea de toamnă la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, au fost scoase la concurs aproximativ 200 de locuri la Licență și 20 la Master.

De mâine, va fi permisă și depunerea în fizic a dosarelor, nu doar în format on–line, iar admiterea se va încheia în data de 4 septembrie, a precizat prorectorul universității, Costel Samuil: ”Admiterea, sesiunea de toamnă, a demarat încă de la finalizarea admiterii din vară în sensul că am lăsat deschisă opțiunea de înscriere online, asta însemnând că ei s-au putut înscrie, cei care au dorit, online în această perioadă, iar perioada s-a extins până în data de 4, când va fi data în care se va încheia admiterea. În perioada 31 august – 4 septembrie, cei care doresc se pot înscrie și fizic, venind la universitate cu dosarele, e o variantă pe care, de regulă, eu le recomand candidaților, în sensul că poți să și vadă universitatea, poți să vadă spațiile de învățământ și în felul acesta poți să iau o decizie în cunoștință de cauză.”

Față de celelalte instituții de învățământ superior din Iași, la Universitatea de Științele Vieții anul academic va începe mai repede, respectiv în data de 14 septembrie.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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