(AUDIO) Admiterea de toamnă la UAIC începe pe 1 septembrie. Sunt disponibile peste 460 de locuri la Licență

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2026, 10:39

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pune la dispoziția studenților, pentru admiterea din toamnă, peste 460 de locuri la licență și 120 la master.

Rectorul Liviu George Maha a recunoscut că, în contextul internațional al evoluției Inteligenței Artificiale, anumite secții au pierdut din atractivitate, iar la altele, nu au mai rămas locuri libere.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea de admitere se desfășoară în perioada 1 – 3 Septembrie, a mai precizat Liviu George Maha: ”467 sunt disponibile acum, însă numai la anumite profiluri, aici sunt câteva mici modificări față de ceea ce s-a întâmplat în anii trecut, și anume a scăzut concurența la Informatică, de exemplu, dar în general sunt aceleași programe de studii la care aceste locuri sunt disponibile în toamnă. Între aceea ce înseamnă studiile de masterat, sunt numai 122 de locuri disponibile la buget, din cele peste 2100 de locuri disponibile pentru întreaga universitate la sesiunea din iulie. Candidații sunt invitați să se înscrie în perioada 1-3 septembrie, pe lângă aceste locuri la buget, în funcție de capacitatea de școlarizare, există și locuri cu taxă disponibile.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)