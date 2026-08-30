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Platforma electronică E-Sănătatea Mea devine funcţională de la 1 septembrie

Platforma electronică E-Sănătatea Mea devine funcţională de la 1 septembrie

Publicat de Andreea Drilea, 30 august 2026, 08:24

Noua platformă electronică de gestionare a serviciilor medicale devine funcţională în toată ţara de la 1 septembrie, după ce a fost testată cu succes în judeţul Bihor.

De marţi se pot deschide conturile pe platforma e-Sănătatea Mea, ce înlocuieşte actualul sistem, care a funcţionat cu mari dificultăţi şi blocaje în ultimii ani.

Într-un interviu la Radio România Actualităţi, directorul CNAS a explicat că toate documentele care rezultă din relaţia cu sistemul medical vor fi disponibile pe platformă, prin intermediul căreia se vor putea face trimiteri şi programări la medic sau transmite reţete.

Noua carte electronică de identitate va ţine loc de card de sănătate pentru autentificare în sistem, însă va fi în continuare valabil şi vechiul card de sănătate.

De asemenea, înscrierea pe platformă nu este obligatorie şi nici limitată la persoanele asigurate, a precizat Horaţiu Moldovan.

Horaţiu Moldovan: Oricine poate să își creeze cont, este o opțiune pentru pacient și nu este o obligație. Cei care nu doresc să folosească sau nu știu să folosească un dispozitiv mobil, un telefon mobil de tip smartphone și nu vor putea să acceseze acest portal „e-Sănătatea Mea” vor avea aceeași interacțiune cu sistemul sanitar, telefonic, programările clasice și așa mai departe. Deci este o opțiune, dar cred eu că în România gradul de adopție va fi foarte mare, al portalului „e-Sănătatea Mea” dintr-un singur motiv: sunt foarte mulți pacienți sau potențial pacienți, indiferent de grupa de vârstă, care deja știu să folosească un smartphone, deja au un cont pe social media și folosesc WhatsApp-ul. Deci, cunoștințele digitale pe care trebuie să le dețină un utilizator al platformei „e-Sănătatea Mea” sunt absolut minimale.

Horaţiu Moldovan a mai precizat că noua platformă electronică, finanţată prin PNRR, beneficiază de cel mai înalt nivel de securitate posibil în România şi are sisteme care să-i permită să funcţioneze şi în situaţii de criză, ca de exemplu în cazul în care s-ar produce o pană de curent de amploare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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