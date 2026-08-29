Aproape 720.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat, în luna august, de tichetul de energie

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 08:50

Aproape 720 de mii de consumatori vulnerabili au beneficiat, în această lună, de tichetul de energie, anunţă Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Până acum, în aplicaţia Ministerului Muncii, dedicată acestui tip de ajutor au fost înregistrate peste un milion de cereri, dintre care 10 la sută au fost invalidate din motive precum: expirarea actului de identitate, neconcordanţe între codul numeric personal şi codul locului de consum sau erori la introducerea datelor.

Alte 147 de mii de cereri au fost anulate de solicitanţi. Tichetul de energie, în valoare de 50 de lei lunar, se va acorda până la sfârşitul anului persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Agenţia mai precizează că sprijinul financiar nu se acordă în numerar şi nu se virează în cont bancar.

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