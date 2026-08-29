„Noaptea Muzeelor la Sate”

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 08:55

Într-o singură noapte, sute de porţi se deschid în satele României. Astăzi are loc „Noaptea Muzeelor la Sate”. Peste 180 de spaţii de patrimoniu rural din România şi Republica Moldova îşi deschid porţile cu acces gratuit.

Ediţia din acest an aduce o premieră absolută: 14 obiective de peste Prut participă pentru prima dată la eveniment, alăturându-se unei reţele naţionale care acoperă aproape toate regiunile ţării.

Dincolo de muzeele clasice, vizitatorii vor putea explora biserici de lemn, conace, mori de apă, gospodării ţărăneşti, ateliere de meşteşugari şi chiar trasee cu mocăniţa. Harta completă a obiectivelor deschise poate fi consultată online, pe site-ul oficial al evenimentului.

Rador/FOTO https://noapteamuzeelor-la-sate.ro