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Ministerul Finanţelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie

Ministerul Finanţelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 09:25

Ministerul Finanţelor majorează de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 – 15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, se arată într-un comunicat al ministerului de resort.

Măsura vine în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% şi este calibrată direct pe fondul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetăţenilor şi stabilitatea economică.

Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1 – 15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piaţa internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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