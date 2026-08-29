(AUDIO) Trenul Metropolitan Iași, inclus în Strategia Guvernului pentru perioada 2026–2030

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2026, 09:34

Proiectul Trenului Metropolitan din Iași apare în Strategia Guvernamentală a Guvernului pentru perioada 2026 – 2030.

El se află pe poziția a treia, fiind devansat de proiectele similare din București și Oradea.

Directorul executiv al Asociației de Transport Metropolitan, Eduard Boz, a recunoscut că această ordine de pe listă nu reprezintă o prioritizare a proiectelor și că așteaptă să fie invitat să aducă lămuriri suplimentare: ”Proiectul a fost depus, așteptăm evaluarea, din păcate ne-am suprapus peste această perioadă de concedii, noi suntem cu arma la picior, în fiecare zi verificăm platforma MySMIS, verificăm mail-urile, pentru că probabil urmează anumite solicitări de clarificări și să răspundem în timp util. Proiectul este de 204 milioane de euro fără TVA, lucrările vor trebui începute toate simultan și inclusiv licitația de trenuri, deci va fi un proiect foarte complex și dificil în același timp de gestionat, pentru că nu putem să facem o serie de lucrări și ulterior altele. Nu putem face o astfel de prioritizare, ele toate trebuie demarate simultan.”

Prin Proiectul Trenului Metropolitan se dorește interconectarea feroviară pe traseele Iași – Podu Iloaiei – Lețcani, Iași – Cristești – Ungheni și Iași – Ciurea – Bârnova.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO AI)