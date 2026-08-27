Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Poliția de Frontieră suplimentează personalul la punctele de trecere cu Republica Moldova pentru evitarea aglomerației

(AUDIO) Poliția de Frontieră suplimentează personalul la punctele de trecere cu Republica Moldova pentru evitarea aglomerației

(AUDIO) Poliția de Frontieră suplimentează personalul la punctele de trecere cu Republica Moldova pentru evitarea aglomerației

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 12:59

Începând de astăzi, Poliția de Frontieră din România suplimentează personalul în punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Poliției de Frontieră Iași, Denis Lazăr, ne-a declarat că, în această perioadă, sunt suplimentate toate echipamentele electronice de verificare a documentelor de tranzit: ”Pentru evitarea aglomerărilor au fost dispuse măsuri de suplimentare a echipamentelor folosite pentru verificarea documentelor eDAC, a stațiilor EES și a personalului poliție de frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere. Pentru optimizarea fluxului de călători, când situația va impune, în funcție de valorile de trafic și în limita configurației punctelor de trecere, se va aplica inclusiv procedura reverse, care presupune redirecționarea temporară a traficului, pe arterele disponibile de pe sensul opus de deplasare.”

Reamintim că, în această perioadă, Republica Moldova marchează Ziua Independenței și, pe de altă parte, la începutul lunii septembrie au loc festivitățile deschiderii anului academic.

Pe de altă parte în centrele universitare din România, la începutul lunii septembrie are loc admiterea de toamnă și încep cazările în cămine pentru studenții din Republica Moldova.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
TUIASI finalizează investiția de 58,5 milioane de lei în Campusul „Tudor Vladimirescu”: trei cămine și sala de sport, modernizate la standarde europene
Regional joi, 27 august 2026, 09:18

TUIASI finalizează investiția de 58,5 milioane de lei în Campusul „Tudor Vladimirescu”: trei cămine și sala de sport, modernizate la standarde europene

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a finalizat reabilitarea și eficientizarea energetică a căminelor T9, T10 și T11,...

TUIASI finalizează investiția de 58,5 milioane de lei în Campusul „Tudor Vladimirescu”: trei cămine și sala de sport, modernizate la standarde europene
Suceava: O remorcă cu 700 de europaleţi a ars la Drăguşeni
Regional joi, 27 august 2026, 08:54

Suceava: O remorcă cu 700 de europaleţi a ars la Drăguşeni

O remorcă cu 700 de europaleţi a ars, joi dimineaţă, în localitatea Drăguşeni din judeţul Suceava, au anunţat reprezentanţii...

Suceava: O remorcă cu 700 de europaleţi a ars la Drăguşeni
Botoșani: De astăzi se deschid înscrierile pentru noile locuințe construite pe strada Pod de Piatră
Regional joi, 27 august 2026, 05:55

Botoșani: De astăzi se deschid înscrierile pentru noile locuințe construite pe strada Pod de Piatră

Primăria Botoșani începe, de joi, 27 august, colectarea solicitărilor pentru constituirea listei persoanelor interesate de repartizarea celor 64...

Botoșani: De astăzi se deschid înscrierile pentru noile locuințe construite pe strada Pod de Piatră
(AUDIO) Consilierii județeni din Iași, în așteptarea clarificărilor de la ANI privind incompatibilitățile
Regional miercuri, 26 august 2026, 11:38

(AUDIO) Consilierii județeni din Iași, în așteptarea clarificărilor de la ANI privind incompatibilitățile

Marea majoritate a proiectelor de hotărâre care trebuiau votate astăzi în ședința Consiliului Județean Iași au fost adoptate, aseară, în...

(AUDIO) Consilierii județeni din Iași, în așteptarea clarificărilor de la ANI privind incompatibilitățile
Regional miercuri, 26 august 2026, 10:35

Peste 1.000 de servicii medicale fictive și un prejudiciu de 112.000 de lei. Medic stomatolog, reținut

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, ieri, trei percheziții domiciliare, la locuința și...

Peste 1.000 de servicii medicale fictive și un prejudiciu de 112.000 de lei. Medic stomatolog, reținut
Regional miercuri, 26 august 2026, 09:23

TUIASI lansează un nou program pentru industria aerospațială. Prof.dr. Florin Negoescu: „Am adaptat oferta la direcțiile prioritare de dezvoltare ale României”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași își extinde oferta educațională cu un nou program de licență, „Fabricație și...

TUIASI lansează un nou program pentru industria aerospațială. Prof.dr. Florin Negoescu: „Am adaptat oferta la direcțiile prioritare de dezvoltare ale României”
Regional marți, 25 august 2026, 10:36

O premieră pentru Regiunea de Nord-Est din această toamnă: TUIASI formează ingineri pentru industria aerospațială

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) își extinde oferta educațională printr-un nou program de licență:...

O premieră pentru Regiunea de Nord-Est din această toamnă: TUIASI formează ingineri pentru industria aerospațială
Regional marți, 25 august 2026, 10:30

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 26 august, pe trei străzi din mun. Botoșani

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat miercuri, 26 august, pe trei străzi din mun. Botoșani