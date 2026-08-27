(AUDIO) Poliția de Frontieră suplimentează personalul la punctele de trecere cu Republica Moldova pentru evitarea aglomerației

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 12:59

Începând de astăzi, Poliția de Frontieră din România suplimentează personalul în punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Poliției de Frontieră Iași, Denis Lazăr, ne-a declarat că, în această perioadă, sunt suplimentate toate echipamentele electronice de verificare a documentelor de tranzit: ”Pentru evitarea aglomerărilor au fost dispuse măsuri de suplimentare a echipamentelor folosite pentru verificarea documentelor eDAC, a stațiilor EES și a personalului poliție de frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere. Pentru optimizarea fluxului de călători, când situația va impune, în funcție de valorile de trafic și în limita configurației punctelor de trecere, se va aplica inclusiv procedura reverse, care presupune redirecționarea temporară a traficului, pe arterele disponibile de pe sensul opus de deplasare.”

Reamintim că, în această perioadă, Republica Moldova marchează Ziua Independenței și, pe de altă parte, la începutul lunii septembrie au loc festivitățile deschiderii anului academic.

Pe de altă parte în centrele universitare din România, la începutul lunii septembrie are loc admiterea de toamnă și încep cazările în cămine pentru studenții din Republica Moldova.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)