TUIASI finalizează investiția de 58,5 milioane de lei în Campusul „Tudor Vladimirescu”: trei cămine și sala de sport, modernizate la standarde europene

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2026, 09:18

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a finalizat reabilitarea și eficientizarea energetică a căminelor T9, T10 și T11, precum și modernizarea sălii de sport din Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”, urmând ca noile condiții de cazare să fie disponibile odată cu începerea anului universitar 2026 – 2027. Investiția, în valoare totală de 58.559.785,00 lei, a fost realizată printr-un proiect finanțat prin PNRR și face parte dintr-un portofoliu de proiecte prin care TUIASI a atras unele dintre cele mai consistente finanțări pentru infrastructura universitară acordate pe această axă la nivel național.

Prin această investiție, 720 de locuri de cazare au fost modernizate, performanța energetică a celor trei cămine a fost îmbunătățită, iar studenții beneficiază de o infrastructură sportivă modernizată. În urma lucrărilor de reabilitare termică, imobilele au trecut în clasa A de eficiență energetică pentru încălzire.

Campusul „Tudor Vladimirescu” este unul dintre cele mai mari campusuri studențești din România, iar TUIASI găzduiește peste 7.000 de studenți cu domiciliul în afara municipiului Iași. În contextul creșterii costurilor de trai și al presiunii de pe piața chiriilor din Iași, investițiile în infrastructura de cazare contribuie direct la îmbunătățirea condițiilor de viață și de studiu ale comunității universitare.

Standarde moderne de cazare și facilități gratuite pentru studenți

Începând cu noul an universitar, peste 700 de studenți vor putea fi cazați în căminele T9, T10 și T11, în camere cu câte două locuri, fiecare având o suprafață utilă de 20 mp și grup sanitar propriu. Cele trei cămine includ, de asemenea, camere special amenajate pentru persoanele cu dizabilități.

Studenții vor beneficia de facilități integrate la nivelul clădirilor: fiecare etaj dispune de bucătărie și sală de mese, iar fiecare cămin are câte două săli de lectură și două spații dedicate activităților de recreere. De asemenea, studenții vor avea acces gratuit la spălătoriile de haine amenajate în cămine.

Tehnologii verzi și eficiență energetică

Lucrările de reabilitare au acoperit o suprafață totală de 14.331,5 mp în cazul celor trei cămine și 1.588 mp în cazul sălii de sport. O componentă importantă a intervențiilor tehnice a vizat utilizarea surselor regenerabile de energie și gestionarea sustenabilă a resurselor. În urma intervențiilor, imobilele au trecut din clasa C în clasa A de eficiență energetică pentru încălzire, consumul de energie aferent fiind redus cu minimum 50%. Au fost instalate panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice și panouri solare pentru prepararea apei calde menajere. Totodată, fiecare cămin dispune de bazine proprii pentru colectarea apei pluviale, reutilizată pentru irigarea spațiilor verzi din campus.

Sala de sport, amenajată prin reabilitarea și modernizarea fostului teren de sport acoperit, are o suprafață de 1.588 mp și oferă studenților TUIASI condiții moderne pentru desfășurarea activităților sportive și de recreere.

Acces echitabil pentru studenții din medii defavorizate

Proiectul include și o componentă importantă de incluziune socială. Din cele 720 de locuri de cazare modernizate, 40% (288 de locuri) au fost rezervate studenților TUIASI proveniți din medii defavorizate. Aceeași pondere de 40% a fost rezervată acestei categorii de studenți și în cazul celor 126 de locuri aferente spațiilor de recreere. Modernizarea infrastructurii reprezintă astfel un instrument de incluziune, nu doar o intervenție de eficientizare energetică.

Investiția face parte din strategia universității de modernizare a Campusului „Tudor Vladimirescu”, prin îmbunătățirea condițiilor de cazare, dezvoltarea infrastructurii destinate vieții studențești și reducerea consumului energetic.

„Campusul «Tudor Vladimirescu» este locul în care mii de studenți își petrec o parte importantă din anii de facultate, iar condițiile pe care le oferim aici contează direct în experiența lor universitară. Prin această investiție am modernizat 720 de locuri de cazare, am îmbunătățit infrastructura sportivă și am crescut eficiența energetică a celor trei cămine. Este unul dintre cele mai ample proiecte de acest tip pe care le-am derulat și un pas important în procesul de modernizare a întregului campus”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Conferință de presă și vizită în campus

Rezultatele investiției și principalele etape ale implementării proiectului vor fi prezentate în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, 28 august 2026, începând cu ora 11.00, în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin” din clădirea Rectoratului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bd. prof. Dimitrie Mangeron nr. 67.

Evenimentul va fi urmat de un tur al căminelor T9, T10 și T11 și al sălii de sport, în cadrul căruia reprezentanții presei vor putea vedea direct rezultatele lucrărilor de modernizare.

Reprezentanții presei sunt rugați să confirme participarea la:

Conf. univ. dr. ec. Elena-Lidia Alexa

Consilier Imagine Universitară

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

E-mail: presa@groups.tuiasi.ro

Detalii financiare și calendarul proiectului

Proiectul „Reabilitare și eficientizare energetică cămine T9, T10, T11 și modernizare sală sport din cadrul Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași”, cod e-PNRR 398971505, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație. Perioada de implementare a proiectului este 17 decembrie 2024 – 31 august 2026.

Valoarea totală a investiției este de 58.559.785,00 lei, din care 47.428.300,88 lei reprezintă finanțarea eligibilă prin PNRR, cu TVA inclus, iar 11.131.484,12 lei reprezintă contribuția Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Lucrările au fost executate de asocierea SC KATAR CONNEG SRL – SC STOOD PROJECT SRL.