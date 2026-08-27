Ovidiu Grigore, fondatorul Club Whisky Iași, invitat la Pulsul Zilei cu Florin Daminescu

Publicat de Lucian Bălănuţă, 27 august 2026, 08:36

Ovidiu Grigore ne-a purtat prin lumea whisky-ului, un univers al răbdării, tradiției și rafinamentului. A vorbit despre drumul care l-a adus către această pasiune și despre transformarea ei într-un proiect dedicat iubitorilor de whisky.

Fondatorul Club Whisky Iași a explicat cum a luat naștere comunitatea și ce își propune aceasta.

Ovidiu Grigore a povestit și despre evenimentele prin care cultura whisky-ului a ajuns mai aproape de publicul ieșean. Am aflat de la Ovidiu Grigore ce înseamnă, dincolo de gust, să descoperi și să înțelegi un whisky. Discuția a fost și despre tradiție, răbdare și atenția la detalii, elemente importante în această lume.

Ovidiu Grigore a vorbit și despre proiectele pe care Club Whisky Iași le pregătește pentru pasionați.

Vă invităm să ascultați interviul realizat la Pulsul Zilei, alături de Florin Daminescu: