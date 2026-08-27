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Ovidiu Grigore, fondatorul Club Whisky Iași, invitat la Pulsul Zilei cu Florin Daminescu

Ovidiu Grigore, fondatorul Club Whisky Iași, invitat la Pulsul Zilei cu Florin Daminescu

Publicat de Lucian Bălănuţă, 27 august 2026, 08:36

Ovidiu Grigore ne-a purtat prin lumea whisky-ului, un univers al răbdării, tradiției și rafinamentului. A vorbit despre drumul care l-a adus către această pasiune și despre transformarea ei într-un proiect dedicat iubitorilor de whisky.

Fondatorul Club Whisky Iași a explicat cum a luat naștere comunitatea și ce își propune aceasta.

Ovidiu Grigore a povestit și despre evenimentele prin care cultura whisky-ului a ajuns mai aproape de publicul ieșean. Am aflat de la Ovidiu Grigore ce înseamnă, dincolo de gust, să descoperi și să înțelegi un whisky. Discuția a fost și despre tradiție, răbdare și atenția la detalii, elemente importante în această lume.

Ovidiu Grigore a vorbit și despre proiectele pe care Club Whisky Iași le pregătește pentru pasionați.

Vă invităm să ascultați interviul realizat la Pulsul Zilei, alături de Florin Daminescu:

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