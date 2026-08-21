Riscul tot mai crescut al infarctului miocardic! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 21.08 2026.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞! 𝐍𝐮 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢𝐣𝐚ț𝐢 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐭𝐨𝐦𝐞 (!!! chiar dacă sunteți tineri). Aproape 𝟏 𝐝𝐢𝐧 𝟏𝟎 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐫𝐜𝐭 𝐚𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐮 𝐯â𝐫𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐢𝐜ă 𝐝𝐞 𝟒𝟎 𝐝𝐞 𝐚𝐧i. Iar incidența continuă să crească.

Publicat de mihaipohoata, 21 august 2026, 12:45



Recunoașterea și reacția rapidă sunt esențiale.

𝐒𝐮𝐧𝐭 𝟒 𝐬𝐞𝐦𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐚𝐫𝐦ă.

𝐏𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐢 𝐯𝐨𝐫𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐫𝐜𝐭.

Orice întârziere a diagnosticului şi tratamentului poate fi letală.

𝟏.𝐃𝐮𝐫𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐚𝐥ă ,,𝐜𝐥𝐚𝐬𝐢𝐜ă”: durere toracică anterioară intensă, cu caracter de constricţie, presiune, arsură, greutate, strângere sau sfredelire ce iradiază în umărul şi braţul stâng şi care durează mai mult de câteva minute.

!!! 𝟐.𝟑.𝟒 Nu subevaluaţi posibilitatea de a avea un infarct atunci când aveţi doar aceste 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐭𝐨𝐦𝐞 𝐧𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐃.𝐎.𝐑 de tip:

(𝐃)igestiv: greţuri, vărsături, dureri abdominale, arsuri epigastrice considerate adesea consecinţa unor excese alimentare sau afecţiuni digestive. (𝐎)steo-articular (durere sau discomfort) cu alte localizări: la nivelul gâtului. braţelelor, umerilor sau spatelui puse adesea pe seama efortului fizic sau afecţiunilor osteo-articulare. (𝐑))espirator: senzaţie de lipsă de aer, de sufocare sau leşin, respiraţie sacadată, palpitaţii, ameţeli, oboseală sau transpiraţie abundentă apărute din senin sau necorelate cu gradul de efort.

(!!!) 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜ț𝐢𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭ă 𝐝𝐞 𝐯â𝐫𝐬𝐭ă 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐭𝐫𝐞𝐩𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬ă de prevalența crescută a factorilor de risc clasici dar și de 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐢ț𝐢𝐚 𝐮𝐧𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐢 pentru această categorie de vărstă (stress cronic, muncă de noapte, somn insuficient cantitativ sau calitativ. Se adaugă alimentația tip fast food sau hiperprocesată, hipercoagulabilitatea, consumul de droguri, boli autoimune, inflamația cronică).

𝐂𝐚𝐮𝐳𝐞 ș𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐜 𝐥𝐚 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢

Fumatul: Inclusiv țigările electronice sau tutunul încălzit, care favorizează formarea de cheaguri.

Stresul cronic: Ritmul de viață agitat și lipsa somnului.

Consumul de substanțe: Cocaina sau amfetaminele pot declanșa spasm coronarian sever.

Colesterolul mărit: Dislipidemia familială nediagnosticată la timp.

Obezitatea și sedentarismul: Asociate cu diabetul sau tensiunea mare

Î𝐧 𝐑𝐨𝐦â𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧ţ𝐢𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐩ă𝐦â𝐧𝐭.

Nu există educație pentru sănătate sau programe naționale de diagnostic precoce (screening). În Norvegia după un program care a durat 15 ani, în care pacienţii au fost educați să se prezinte la analize, incidenţa afecţiunilor cardiovasculare a scăzut cu 80%!

𝐒𝐮𝐧𝐭 𝐝𝐨𝐮ă 𝐬𝐨𝐥𝐮ț𝐢𝐢 𝐬ă𝐧ă𝐭𝐨𝐚𝐬𝐞 bazate pe educație și prevenție:

Am propus introducerea orelor de educație pentru sănătate ca disciplină școlară precum și a celor de prim ajutor (și în școli dar și la cursurile din școlile de șoferi). Proiectele de lege sunt în parlament.

Am propus ca toți românii să 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐳𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧ț𝐢𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞 pentru bolile la care prezintă un risc ridicat, care include un set de analize și controale gratuite adaptate pe grupe de vârstă permițând un diagnostic precoce.

Sper să susțineți și acest demers.

𝐑𝐞ț𝐢𝐧𝐞ț𝐢:

𝐕ă𝐫𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐮 𝐦𝐚𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧ță. Înainte era apanajul celor de peste 65 de ani dar acum a crescut de 3 ori numărul de cazuri la tineri (am tratat pacienți și de 30-35 de ani). E𝐱𝐢𝐬𝐭ă 𝟕 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧ț𝐢𝐞 (renunţați la fumat, reduceți stresul, faceți mişcare, slăbiți, controlați tensiunea arterială, faceți un Ekg, verificăţi nivelul colesterolului şi glicemiei). 𝐑𝐢𝐬𝐜𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐫𝐜𝐭 𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭 (simptomele sunt neglijate sau etichetate drept ,,atacuri de panică”). Infarctul miocardic (considerat în trecut apanajul bărbaților) este tot mai frecvent la femei 𝐋𝐚 𝐟𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝟑𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐫𝐨𝐦â𝐧 𝐬𝐮𝐟𝐞𝐫ă 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐫𝐜𝐭. Unul din zece nu supravieţuieşte. În fiecare zi în România mor 40 de oameni prin infarct miocardic Orice întârziere a diagnosticului şi tratamentului poate fi nefastă. Chiar dacă nu sunteţi sigur că aveţi simptomele unui infarct miocardic este bine să consultaţi un medic. Evitaţi automedicaţia. Terapia după ureche în infarct este letală!

Sunt sfaturile și recomandările venite din partea conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, astăzi, vineri, 21 august 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.