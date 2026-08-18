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Înființarea Mitropoliei de la Fântâna Albă (1846) – „act de maximă importanță pentru staroverii din întreaga lume”

Publicat de Andreea Drilea, 18 august 2026, 09:49


În emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de pe Radio România Iași din ziua de miercuri, 19 august 2026, continuăm dialogul început în edițiile trecute cu istoricul Alexandr Varona, autor al cercetării – STAROVERII. Pagini de istorie și spiritualitate. Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Comunității Rușilor Lipoveni din România, București, în anul 2021.

Istoricul Alexandr Varona continuă a ne povesti despre curentul „edinoverie”; șocul provocat în imperiu, imediat după înființarea – în anul 1846 – a Mitropoliei de la Fântâna Albă, localitate situată astăzi în Ucraina, ieri în Bucovina istorică, o altă temă a dialogului.

Rușii lipoveni și situația acestora atât în prima conflagrație mondială, cât și în perioada interbelică, alte subiecte despre care aflăm amănunte concrete.

Înființarea Mitropoliei de la Fântâna Albă constituie „un eveniment de maximă importanță pentru toți staroverii din întreaga lume”, ne spune istoricul Alexandr Varona.

Referitor la cele prezentate, încheiem  „Cu cât credința noastră în Cer este mai mare, cu atât grijile noastre pe pământ sunt mai puține”, Maica Gavrilia Papaiannis (1897 – 1992).
 

Un articol realizat de Dumitru Șerban

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