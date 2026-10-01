Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice sau Ziua Înțelepciunii la Pădureni, jud. Vaslui(04.10.2026). Edilul șef și fostul învățător Temistocle Diaconu cu Mihai Florin Pohoață – 01.10.2026.

Început de nou an universitar cu ambiții și emoții firești la Facultatea de Farmacie, UMF Iași. Prof.univ.dr. Lenuța Profire, decanul Facultății de Farmacie, UMF Iași cu Mihai Florin Pohoață – 01.10.2026.

UMF Iași își păstrează rolul extrem de important în formarea profesioniștilor din domeniul sănătății și în comunitățile în care...