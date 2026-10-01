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Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice sau Ziua Înțelepciunii la Pădureni, jud. Vaslui(04.10.2026). Edilul șef și fostul învățător Temistocle Diaconu cu Mihai Florin Pohoață – 01.10.2026.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită anual pe 1 octombrie, la nivel global pentru recunoașterea rolului esențial al seniorilor în societate.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice sau Ziua Înțelepciunii la Pădureni, jud. Vaslui(04.10.2026). Edilul șef și fostul învățător Temistocle Diaconu cu Mihai Florin Pohoață – 01.10.2026.

Publicat de mihaipohoata, 1 octombrie 2026, 11:36


Sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice sau Ziua Înțelepciunii are conotații sufletești deosebite în prima duminică din octombrie(4 octombrie 2026) și la Pădureni, frumoasa și extrem de bine gospodărita comună din preajma orașului Huși, din județul Vaslui iar cel care călăuzește destinul Pădureniului de mai bine de 3 decenii, edilul șef și fostul învățător Temistocle Diaconu ne este oaspete astăzi, joi, 1 octombrie 2026, în intervalul orar 13:30 – 13:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Temistocle Diaconu, primarul comunei vasluiene Pădureni.

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