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Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Lansarea romanului „Rătăcite, dar împreună” de Loredana Grosu

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Lansarea romanului „Rătăcite, dar împreună” de Loredana Grosu

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 11:17

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași vă invită sâmbătă, 3 octombrie 2026, începând cu ora 11.00, la Muzeul Unirii – Sala „Dublei Alegeri”, la evenimentul de lansare a romanului „Rătăcite, dar împreună”, semnat de Loredana Grosu și apărut la Editura PRINTHAUS.

Evenimentul aduce în atenția publicului povestea unei tinere care, în pofida dificultăților pe care le întâmpină încă de la naștere, își exprimă sensibilitatea, imaginația și creativitatea prin intermediul scrisului.

Născută la Iași, la data de 8 iunie 2022, Loredana Grosu a fost diagnosticată de la naștere cu tetrapareză spastică. Se deplasează într-un scaun cu rotile și întâmpină dificultăți de vorbire, însă aceste obstacole nu i-au împiedicat afirmarea unei vocații artistice aparte. Loredana are un deosebit talent pentru scris, poezie și proză, iar volumul „Rătăcite, dar împreună” reprezintă o expresie a acestei sensibilități creatoare.

Romanul va fi prezentat de scriitorul Vasile Fluturel, membru al Uniunii Scriitorilor din România, și de Inge Jose Smelik, președinta Fundației „Ancora Salvării” Iași.

Prezența lui Inge Jose Smelik la eveniment este cu atât mai semnificativă cu cât Fundația „Ancora Salvării” a contribuit substanțial la educația Loredanei, sprijinind parcursul său de formare și dezvoltare.

Momentul literar va fi completat de un recital de pian susținut de elevul Luca Udrea, de la Școala de pian Daniela Relea, oferind publicului o întâlnire între literatură și muzică.

Evenimentul va fi moderat de Rodica Rodean, președinte-fondator al Asociației „Universul Prieteniei” Iași, iar în calitate de amfitrion va fi prezentă muzeograful Brîndușa Munteanu.

Lansarea romanului constituie, astfel, nu doar o întâlnire dedicată literaturii contemporane, ci și un prilej de a celebra puterea educației, a creativității și a perseverenței, precum și rolul pe care comunitatea îl poate avea în susținerea tinerelor talente.

Organizatori: Asociația „Universul Prieteniei” Iași, în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Unirii și Fundația „Ancora Salvării”.

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